مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: بنابر آمار روزانه ۳ تا ۴ هزار تن مرغ از سطح بازار باید جمع آوری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: با توجه به حجم بالای تولید و عدم کشش بازار، قیمت ها کاهشی بوده است.

به گفته وی، در شرایط فعلی مرغدارانی که مرغ تولیدی خود را روانه بازار می کنند، با جوچه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان جوجه ریزی کردند که براین اساس نرخ فروش ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان با نرخ منطقی فاصله دارد که هر چه سریع تر باید تدبیر و چاره اندیشی کنند.

اسداله نژاد ادامه داد: اکثر مرغدارانی که متضرر هستند، در مقطع حذف ارز ترجیحی جوجه ریزی کردند و بشدت در آن مقطع آسیب دیدند، از این رو نیاز است که هر چه سریع تر اقدامات حمایتی صورت بگیرد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با تاکید بر خرید حمایتی مرغ از مرغداران بیان کرد: بنابر پیگیری های صورت گرفته مقرر شد پشتیبانی امور دام هر کیلو مرغ شیرینگ پک شده را ۳۶۹ هزار تومان از زنجیره ها خریداری کند و از طرفی پیگیر هستیم تا مجوزهای مربوطه صادرات از سوی وزیر جهاد صادر شود و مدیریت تولید باید در دستور کار قرار بگیرد، در غیر این صورت با چالش جدی تولید مواجه خواهیم بود.

به گفته وی، در شرایط فعلی مرغ هایی که وارد بازار می شود، ناشی از جوجه ریزی ۱۲۰ میلیون قطعه ای است و در خرداد حدود ۱۴۰ میلیون قطعه است و در تیر ماه میزان جوجه ریزی افزایشی خواهد بود که این امر بحران جدی در تولید ایجاد می کند، از این رو میزان تولید با مدیریت باید کاهش یابد و صادرات در کنار جمع آوری مرغ توسط پشتیبانی امور دام در دستور کار قرار بگیرد.

این مقام مسئول با تاکید بر خرید حمایتی روزانه ۳ تا ۴ هزار تن مرغ از سطح کشور بیان کرد: اگر میزان خرید در حد روزانه ۵۰۰ تا هزار تن باشد، مشکل به این زودی مرتفع می شود و در شرایط فعلی پشتیبانی امور دام حداقل روزانه ۳ هزار تن مرغ باید از سطح بازار جمع آوری کند تا قیمت به ثبات برسد و از طرفی زیان تولیدکنندگان کاهش یابد.

وی نیاز روزانه کشور را ۷ هزار تن تا ۷ هزار و ۳۰۰ تن اعلام کرد و افزود: با توجه به حجم تولید و نیاز بازار، حداقل ۲۰ هزار تن تولید مرغ مازاد بر نیاز کشور است.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با توجه به افزایش مصرف در ایام محرم و خرید حمایتی از سوی پشتیبانی امور دام انتظار می رود بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود تا ثبات به بازار گردد.

وی نیاز سالانه مرغ را ۲ میلیون و ۳۰۰ تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بدون نیاز به هزینه جدید، پتانسیل تولید ۳ میلیون و ۴۰۰ تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن مرغ داریم که براین اساس امکان صادرات ۸۰۰ هزار تن مرغ وجود دارد .

برچسب ها: تولید مرغ ، صادرات مرغ
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