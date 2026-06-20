معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش شرایط پذیرش دانش‌آموزان در مدارس نمونه‌دولتی دوره اول متوسطه را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت آموزش متوسطه در راستای اجرای بند «پ» ماده ۹۰ از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تقویت مدارس دولتی و توسعه مدارس شبانه روزی به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار، شرایط پذیرش دانش‌آموزان در مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

در متن این بخشنامه آمده است:

در راستای اجرای بند «پ» ماده ۹۰» از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تقویت مدارس دولتی و توسعه مدارس شبانه روزی به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار همچنین تحقق و گسترش عدالت آموزشی و تربیتی و با توجه به مصوبه اتاق وضعیت ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ و مصوبه جلسه مشترک شورای معاونان و مدیران کل استان‌ها مقرر می‌شود؛ از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مدارس نمونه دولتی در دوره اول متوسطه ثبت نام دانش آموزان جدید ورودی پایه هفتم را صرفاً بر اساس شرایط عمومی و محدوده جغرافیایی بدون دریافت شهریه همانند سایر مدارس دولتی، مطابق با ضوابط مندرج در دستورالعمل ثبت نام انجام دهند.

ضمناً تعیین هرگونه شرط اعم از برگزاری آزمون انجام مصاحبه یا اعطای امتیاز ویژه و.. برای پذیرش دانش آموزان در این مدارس موضوعیت نخواهد داشت.

برچسب ها: ثبت نام دانش آموزان ، پایه هفتم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
احمدی
۱۹:۵۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
جوری میگید مثل مدرسه عادی بدون شهریه که انگار الان مدارس عادی شهریه نمیگیرن
الان مدرسه عادی ۷میلیون شهریه دریافت کرده و تا پرداخت هم نکنیم ثبتنام نمیکنن،کی گفته امسال مدارس شهریه نمیگیره؟؟؟
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