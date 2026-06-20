باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اصغر کولیوند با اشاره به اقدامات پیشدستانه پلیس مهاجرت و گذرنامه خوزستان در آستانه فرا رسیدن ایام اربعین حسینی اظهار کرد: مهمترین اولویتهای ما در حال حاضر شبکهسازی سیستمهای الکترونیکی، برآورد دقیق نیروهای مورد نیاز با توجه به حجم تردد زائران و همچنین مدیریت هوشمند ورود اتباع خارجی به کشور است.
وی با بیان اینکه برنامهریزی ویژهای برای تردد اتباع کشورهای پاکستان، افغانستان و عراق از مرزهای استان صورت گرفته است افزود: رایزنیهایی با مقامات کشور عراق برای انعقاد تفاهمنامه جهت زمانبندی دقیق ورود اتباع خارجی در حال انجام است و تلاش میکنیم بازه زمانی مجاز حضور و تردد این زائران را افزایش دهیم.
رییس اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه خوزستان در خصوص وضعیت زیرساختهای پایانههای مرزی گفت: با توجه به آسیبدیدگی ۲ سالن در پایانه مرزی شلمچه، اقدامات لازم برای بازسازی و آمادهسازی سریع آنها در دستور کار قرار گرفت، خوشبختانه سالن ورودی تکمیل شده و عملیات اجرایی سالن دیگر نیز طی روزهای آینده به پایان میرسد تا در ایام اربعین با چالش خاصی مواجه نشویم.
وی تصریح کرد: تمهیداتی اندیشیده شده است تا در موارد ضروری، امکان صدور گذرنامه برای زائران در محل پایانههای مرزی چذابه و شلمچه فراهم باشد.
کولیوند با تاکید بر کاهش چالشهای امسال نسبت به سالهای گذشته خاطرنشان کرد: امسال برای سومین سال متوالی، صدور «گذرنامه زیارتی» را تجربه میکنیم که با توجه به تجربیات کسب شده، بسیاری از مشکلات ادوار گذشته رفع شده است.
این مقام انتظامی یادآور شد: با توجه به در پیش بودن مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی، برنامهریزیهای دقیقی انجام شده است تا زائران در تردد و امور مربوط به روادید با هیچگونه مشکلی مواجه نشوند.
منبع: ایرنا