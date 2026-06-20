رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از ورود نخستین کشتی حامل کالاهای تجار و فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار از کشور چین پس از پایان محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد سعید اربابی گفت:  این کشتی حامل ۴۰۹ کانتینر شامل انواع قطعات یدکی خودروهای سبک و سنگین، انواع لوازم خانگی (کولر پنجره‌ای و اسپیلت، یخچال، ماشین‌لباسشویی)، انواع لوازم بهداشتی، لوازم دستگاه‌های حفاری، ماشین‌آلات و مواد‌شیمیایی نساجی، لوله و اتصالات فولادی، پنل‌های خورشیدی، کفش ایمنی، تخته سه‌لایه، کاغذ و پارچه است که در بندر شهید کلانتری چابهار پهلو گرفت.

دکتر اربابی با اشاره به پهلوگیری این کشتی در بندر راهبردی چابهار اظهار داشت: ورود نخستین کشتی تجاری از چین پس از عبور از شرایط دشوار جنگ و محدودیت‌های دریایی تحمیل‌شده از سوی دشمن آمریکایی، نشانه روشنی از پایداری اقتصاد ملی، اعتماد شرکای تجاری و جایگاه ویژه چابهار در معادلات اقتصادی منطقه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: در طول دوره تنش و بحران، فعالان اقتصادی، تجار و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد چابهار با وجود تمامی فشارها و محدودیت‌ها، ارتباطات تجاری خود را حفظ کردند و امروز شاهد به ثمر نشستن این مقاومت اقتصادی و بازگشت تدریجی جریان پایدار تجارت دریایی هستیم.

دکتر اربابی با تأکید بر نقش راهبردی چابهار به عنوان تنها بندر و منطقه آزاد اقیانوسی کشور تصریح کرد: چابهار در دوران پساجنگ و محاصره دریایی می‌تواند به مهم‌ترین دروازه تجارت ایران با کشورهای حاشیه اقیانوس هند به‌ویژه در شرق آفریقا و شرق و جنوب شرق آسیا، کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای مرکزی و بازارهای بین‌المللی تبدیل شود. ظرفیت‌های منحصربه‌فرد بندری، لجستیکی و ترانزیتی این منطقه، فرصت کم‌نظیری را برای جهش اقتصادی کشور فراهم کرده‌است.

وی در تشریح برنامه‌های سازمان منطقه آزاد چابهار برای رونق تجارت دریایی در دوران پساجنگ و محاصره دریایی گفت: توسعه خطوط منظم کشتیرانی بین چابهار و بنادر مهم چین، هند و کشورهای منطقه، افزایش ظرفیت انبارداری و لجستیک، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ترخیص کالا، حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع دریامحور و ایجاد مشوق‌های جدید برای تجار و صاحبان کالا از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی سازمان است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار همچنین از آغاز مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی و اپراتورهای لجستیکی خبر داد و اظهار کرد: هدف ما تبدیل چابهار به هاب تجارت دریایی و مرکز توزیع کالا در سواحل راهبردی مکران در شمال اقیانوس هند است. در این مسیر، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌های هوشمند لجستیکی و بندری با جدیت دنبال خواهد شد.

دکتر اربابی در پایان خاطرنشان کرد: ورود این کشتی تنها یک عملیات حمل‌ونقل دریایی نیست، بلکه نماد آغاز دوره‌ای جدید از شکوفایی اقتصادی، افزایش تعاملات تجاری بین‌المللی و نقش‌آفرینی پررنگ‌تر بندر و منطقه آزاد چابهار در اقتصاد ملی و منطقه‌ای است. اطمینان داریم که با همت فعالان اقتصادی و حمایت دولت، چابهار در سال‌های آینده به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تجارت و ترانزیت منطقه تبدیل خواهد‌شد.

منبع منطقه آزاد چابهار 

برچسب ها: پهلوگیری کشتی ، منطقه آزاد
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