عملیات مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار در سطح ۹۰۰ هکتار از اراضی شهرستان میاندورود با هدف ارتقای سلامت محصولات و کاهش وابستگی به سموم شیمیایی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - فاطمه عباسپور مدیر جهاد کشاورزی میاندورود گفت: عملیات مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار در ۹۰۰ هکتار از اراضی شهرستان اجرا میشود که از این میزان، ۶۰۰ هکتار مربوط به اهداف ابلاغی سازمان و ۳۰۰ هکتار دیگر در قالب طرح جهش تولید عملیاتی میگردد.
او افزود:هدف ما از این حجم گسترده، کاهش اثرات زیست محیطی سموم و تضمین سلامت محصولات کشاورزی در منطقه است.
عباسپور بر اهمیت گذار از روشهای سنتی به سوی مدیریت تلفیقی آفات تأکید کرد.
مدیر جهاد کشاورزی میاندورود در پایان گفت: ترویج روشهای زیستی در این مقیاس، علاوه بر کاهش هزینههای تولید و جلوگیری از افت عملکرد محصولات، با حفظ توازن اکولوژیکی، زیربنای کشاورزی پایدار و تضمین سلامت مصرفکننده را فراهم میآورد و گامی کلیدی در راستای امنیت غذایی است.