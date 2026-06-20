باشگاه خبرنگاران جوان - ایوب شریفی ادامه داد: در پی گزارش‌های دریافتی مبنی بر شکار یک رأس قوچ وحشی در ارتفاعات منطقه حفاظت شده ، مأموران یگان حفاظت با انجام گشت‌زنی‌های نامحسوس و برقراری ایست و بازرسی، موفق به شناسایی و دستگیری متهمان شدند.

وی افزود: از متخلفان، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی، تجهیزات جانبی شکار و مستندات دیجیتال شامل تصاویر و فیلم‌های مربوط به شکار کشف و ضبط شد. با وجود عدم کشف لاشه، مستندات دیجیتال به‌دست‌آمده دلیل کافی برای وقوع جرم محسوب شده و متهمان جهت سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: محیط زیست استان