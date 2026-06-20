دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: امسال بدلیل تقارن با ایام محرم، مصرف شکر در این ماه به ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تن می رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -   مریم قوام معنوی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: در حال حاضر شکر در سامانه بازارگاه توزیع می شود که براین اساس کمبودی در عرضه شکر نداریم.

وی قیمت مصوب هر کیلو شکر درب کارخانه را ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مصرف کننده ۱۲۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با رفع محاصره دریایی و واردات شکر، مشکلی در امر تامین نداریم.

قوام معنوی نیاز ماهانه شکر ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: مصرف شکر در ایام محرم کمی افزایش می یابد.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با تاکید بر واردات ۷۵۰ هزار تن شکر در نیمه نخست سال بیان کرد: بنابر آمار طی سال های اخیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر در کشور تولید شد که با احتساب نیاز کشور، یک میلیون تن کسری باید از طریق واردات تامین شود.

وی گفت: همه ساله پیک مصرف از تیر آغاز می شود و امسال بدلیل تقارن با ایام محرم، مصرف در این ماه به ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تن می رسد، اما در شرایط فعلی تنظیم بازار از طریق شکر های تولید داخل و وارداتی در حال انجام است.

برچسب ها: تولیدشکر ، قیمت شکر ، واردات شکر
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