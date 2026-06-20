باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اپل در حالی که انتظار می‌رود قیمت‌های بالاتری نسبت به نسل فعلی داشته باشد، در حال آماده شدن برای رونمایی از آیفون ۱۸ پرو و ​​آیفون ۱۸ پرو مکس در ماه سپتامبر است. شایعات و اطلاعات فاش شده حاکی از آن است که گوشی‌های جدید دارای طیف وسیعی از پیشرفت‌های قابل توجه در طراحی، عملکرد، دوربین‌ها و فناوری‌های هوش مصنوعی خواهند بود.

طراحی آشنا با رنگ‌های جدید و دوام بیشتر

طبق اطلاعات فاش شده، آیفون ۱۸ پرو طراحی دوربین عقب مشابه سری آیفون ۱۷ پرو را حفظ خواهد کرد، اما در یک پالت رنگی جدید، به ویژه گیلاس تیره، که در هفته‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است، عرضه خواهد شد. گزینه‌های دیگر شامل آبی روشن، آبی تیره و نقره‌ای است. گزارش‌ها همچنین حاکی از اتخاذ یک فرآیند تولید بهبود یافته برای قاب آلومینیومی گوشی است که ممکن است به افزایش مقاومت در برابر خوردگی و کاهش تغییر رنگ در استفاده طولانی مدت کمک کند.

یک جزیره پویای کوچک‌تر و یک دوربین حرفه‌ای‌تر

یکی از مورد انتظارترین تغییرات، کاهش اندازه ویژگی جزیره پویا است که احتمالاً تا ۵۰٪ در مقایسه با نسخه قبلی افزایش می‌یابد. این امر باعث می‌شود صفحه نمایش، فضای نمایش بزرگتری داشته باشد و ظاهری زیباتر داشته باشد، در حالی که عملکرد‌های فعلی این ویژگی بدون تغییرات قابل توجه حفظ می‌شوند.

در مورد عکاسی، اطلاعات نشان می‌دهد که دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی برای اولین بار در آیفون‌ها از دیافراگم متغیر پشتیبانی خواهد کرد. این فناوری امکان کنترل میزان نور ورودی به سنسور و همچنین بهبود جلوه بوکه و تاری پس‌زمینه در عکس‌های حرفه‌ای را فراهم می‌کند.

تراشه A۲۰ Pro و فناوری‌های پیشرفته اتصال

انتظار می‌رود گوشی‌های جدید از تراشه A۲۰ Pro که با استفاده از فناوری ۲ نانومتری تولید شده است، بهره ببرند. این امر جهش قابل توجهی در عملکرد و بهره‌وری انرژی ایجاد خواهد کرد. همچنین شایعه شده است که این تراشه با مودم جدید C۲ اپل برای افزایش اتصال و پشتیبانی از ویژگی‌های پیشرفته ۵ G همکاری خواهد کرد.

این ارتقا‌ها همچنین شامل پشتیبانی از Wi-Fi ۷ و Bluetooth ۶ از طریق یک تراشه بی‌سیم جدید است که می‌تواند سرعت انتقال داده و عملکرد ویژگی‌هایی مانند AirDrop و Personal Hotspot را بهبود بخشد.

هوش مصنوعی Siri و هوش مصنوعی پیشرفته‌تر

سری آیفون ۱۸ پرو از قابلیت‌های جدید هوش مصنوعی Siri که با iOS ۲۷ ادغام شده است، نهایت استفاده را خواهد برد. این دستیار هوشمند قادر خواهد بود زمینه شخصی کاربر را درک کند، آنچه روی صفحه نمایش است را تجزیه و تحلیل کند و وظایف درون برنامه‌ها را هوشمندانه‌تر انجام دهد.

طیف وسیعی از برنامه‌های اپل همچنین شاهد ادغام گسترده‌تر فناوری‌های Apple Intelligence، همراه با بهبود‌هایی در برنامه دوربین و ابزار‌های ایجاد عکس و تصویر زمینه مبتنی بر هوش مصنوعی خواهند بود.

نمایشگر LTPO+ کارآمدتر

اطلاعات فاش شده همچنین حاکی از استفاده از نمایشگر‌های جدید LTPO+ هستند که به گوشی کنترل بهتری بر نرخ تازه‌سازی و مصرف برق می‌دهند، در حالی که به لطف مواد جدیدتر در مقایسه با نسل‌های قبلی، دقت رنگ و کیفیت نمایش را بهبود می‌بخشند.

اگرچه اپل هنوز هیچ یک از این مشخصات را رسماً تأیید نکرده است، اما بیشتر اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که سری آیفون ۱۸ پرو یکی از بزرگترین به‌روزرسانی‌هایی خواهد بود که این شرکت در سال‌های اخیر ارائه داده است، اما ممکن است با افزایش قیمت قابل توجهی نیز همراه باشد.

منبع: الیوم السابع