باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اعلام تفاهمنامه ایران و آمریکا برای توقف درگیریها، تمدید آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز، رسانههای بینالمللی این تحول را یکی از مهمترین رویدادهای دیپلماتیک سالهای اخیر توصیف کردند. بازتاب گسترده این توافق در رسانههای غربی و منطقهای، بیش از هر چیز بر پایان تنشهای نظامی، بازگشت امنیت به مسیرهای حیاتی تجارت جهانی و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن متمرکز بود.
در همین راستا، رسانهها و تحلیلگران این تفاهمنامه را نشانه تقویت جایگاه راهبردی ایران در معادلات منطقهای ارزیابی کردند. گزارشها و تحلیلهای منتشرشده همچنین از تأثیر این توافق بر موازنه قدرت در منطقه، فافزایش قدرت راهبردی ایران و افزایش چالشهای سیاسی برای رژیم صهیونیستی سخن گفتهاند؛ موضوعی که به یکی از محورهای اصلی پوشش رسانهای این رویداد تبدیل شده است.