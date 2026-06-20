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دست برتر ایران در دیپلماسی از زبان رسانه‌های غربی + فیلم

در پی اعلام تفاهمنامه ایران و آمریکا برای توقف درگیری ها، تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز، رسانه‌های معتبر جهانی این تحول را از مهمترین رویداد‌های دیپلماتیک سال‌های اخیر دانستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اعلام تفاهم‌نامه ایران و آمریکا برای توقف درگیری‌ها، تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز، رسانه‌های بین‌المللی این تحول را یکی از مهم‌ترین رویدادهای دیپلماتیک سال‌های اخیر توصیف کردند. بازتاب گسترده این توافق در رسانه‌های غربی و منطقه‌ای، بیش از هر چیز بر پایان تنش‌های نظامی، بازگشت امنیت به مسیرهای حیاتی تجارت جهانی و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن متمرکز بود.

در همین راستا، رسانه‌ها و تحلیلگران این تفاهم‌نامه را نشانه تقویت جایگاه راهبردی ایران در معادلات منطقه‌ای ارزیابی کردند. گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشرشده همچنین از تأثیر این توافق بر موازنه قدرت در منطقه، فافزایش قدرت راهبردی ایران و افزایش چالش‌های سیاسی برای رژیم صهیونیستی سخن گفته‌اند؛ موضوعی که به یکی از محورهای اصلی پوشش رسانه‌ای این رویداد تبدیل شده است.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تلاش بی نتیجه برای سرپوش گذاشتن بر روی شکست
۰
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