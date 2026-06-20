رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر نسبت به میانگین کشوری حداقل ۹۰ قاضی در استان کم داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری اذربایجان غربی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به کمبود قضات در استان گفت: در کادر قضایی جزء آخرین استانها هستیم، در ۵ سال گذشته ۱۶۰ قاضی جذب کرده ایم و به ۴۴۰ نفر قاضی رسیده ایم.

وی با بیان اینکه همچنان به وجود قاضی در استان نیاز داریم گفت: مجوز برگزاری دوره های کارآموزی قضایی را از قوه قضائیه گرفتیم و در حال حاضر افراد دراین دوره ها مهارتهای لازم قضاوت را فرا می گیرند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه ۵۳ درصد پرونده های قضایی آذربایجان غربی با صلح و سازش به پایان می رسند گفت: از ابتدای سال جاری ۱۳ فقره پرونده و سال گذشته نیز ۲۸ فقره قصاص نفس در استان با صلح و سازش مختومه شده اند.

وی گفت: سال گذشته ۷۶۰ هزار اظهار نظر قضایی توسط بیش از ۴۰۰ قاضی در استان انجام شد.

عتباتی به کمبود مجتمع های قضایی در آذرربایجان غربی اشاره کرد و گفت : در حال حاضر ۱۱ مجتمع قضایی با ۴۲ هزار مترمربع فضا در استان در حال احداث است که در صورت اتمام آنها به رتبه های میانی از میانگین کشوری می رسیم.

رئیس کل دادگستری استان گفت: در فتنه دیماه با هوشیاری عوامل امنیتی و انتظامی علی رغم وجود ترکیب قومیتی و مذهبی متنوع، مرزی بودن و وجود گروهک ها در مرزهای استان هیچ اتفاقی نیفتاد و با افتخار از این فتنه عبور کردیم.

وی با اعلام شناسایی عوامل دشمن در جریان جنگ رمضان یاد آور شد: همزمان جنگ رمضان ۴۸۰ متهم از عوامل رسانه ای و فرهنگی که با اقدامات خود به دشمن کمک می کردند دستگیر شدند که از بین آنها ۱۰ نفر عوامل مستقیم موساد بودند و مختصات مکانی را به دشمن اعلام می کردند.

وی تصریح کرد: این خصوص هیچگونه کوتاهی صورت نگرفت و با قوت و قدرت احکام صادر شدند.

رئیس کل دادگستری اذربایجان غربی گفت: سال گذشته ۲۵ جلسه حمایت کمیته قضایی از سرمایه گذاری در استان تشکیل شد که در هر مدام از این جلسات ۸ تا ۱۰ پرونده رسیدگی می شد.

عتباتی یادآور شد: با برگزاری این جلسات ۱۴۸ مصوبه به تصویب رسیده و حدود ۸ هزار فرصت شغلی، حفظ یا احیا شد.

رئیس کل دادگستری همچنین از کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های قضایی از ۱۰۹ روز به ۶۷ روز خبرداد و گفت: ۹۸ ؛ درصد از کارهای قضایی در حال حاضر برای تسهیل انجام کارها، کاهش مدت بروکراسی و کاغذ بازی بصورت الکترونیکی انجام می شود.

به گفته وی همزمان با هفته قوه قضائیه ۴۶ برنامه در نقاط مختلف استان اجرا می شود.

وی گفت: سال گذشته ۷۶۰ هزار اظهار نظر قضایی توسط بیش از ۴۰۰ قاضی در استان انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین از کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی از ۱۰۹ روز به ۶۷ روز خبرداد و گفت: ۹۸؛ درصد از کار‌های قضایی در حال حاضر برای تسهیل انجام کارها، کاهش مدت بروکراسی و کاغذ بازی بصورت الکترونیکی انجام می‌شود.

عتباتی به کمبود مجتمع‌های قضایی در آذرربایجان غربی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۱ مجتمع قضایی با ۴۲ هزار مترمربع فضا در استان در حال احداث است که در صورت اتمام آنها به رتبه‌های میانی از میانگین کشوری می‌رسیم.

رئیس کل دادگستری استان گفت: در فتنه دیماه با هوشیاری عوامل امنیتی و انتظامی علی رغم وجود ترکیب قومیتی و مذهبی متنوع، مرزی بودن و وجود گروهک‌ها در مرز‌های استان هیچ اتفاقی نیفتاد و با افتخار از این فتنه عبور کردیم

وی با اعلام شناسایی عوامل دشمن در جریان جنگ رمضان یاد آور شد: همزمان جنگ رمضان ۴۸۰ متهم از عوامل رسانه‌ای و فرهنگی که با اقدامات خود به دشمن کمک می‌کردند دستگیر شدند که از بین آنها ۱۰ نفر عوامل مستقیم موساد بودند و مختصات مکانی را به دشمن اعلام می‌کردند.

وی تصریح کرد: این خصوص هیچگونه کوتاهی صورت نگرفت و با قوت و قدرت احکام صادر شدند.

رئیس کل دادگستری اذربایجان غربی گفت: سال گذشته ۲۵ جلسه حمایت کمیته قضایی از سرمایه گذاری در استان تشکیل شد که در هر مدام از این جلسات ۸ تا ۱۰ پرونده رسیدگی می‌شد

عتباتی یادآور شد: با برگزاری این جلسات ۱۴۸ مصوبه به تصویب رسیده و حدود ۸ هزار فرصت شغلی، حفظ یا احیا شد..

به گفته وی همزمان با هفته قوه قضائیه ۴۶ برنامه در نقاط مختلف استان اجرا می‌شود.