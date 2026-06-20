باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از بازداشت متهمی خبر داد که پس از ارتکاب یک درگیری خشن و وارد کردن جراحات شدید و نقص عضو به یکی از شهروندان در محله جماران، متواری شده و مدتی را با هویت مخفی در منطقه دربند سپری می‌کرد.

بر اساس این گزارش، این فرد سابقه‌دار پس از وقوع حادثه و ایراد ضربات متعدد با سلاح سرد، از محل گریخته بود. مأموران پایگاه یکم پلیس اطلاعات فاتب تهران با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد میدانی و بررسی سرنخ‌های ارتباطی موفق شدند محل اختفای او را شناسایی کنند.

در ادامه، مأموران در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه به مخفیگاه متهم در دربند ورود کرده و او را بدون فرصت هرگونه فرار دستگیر کردند.

این پرونده که به دلیل وارد آمدن آسیب‌های جدی و آثار جبران‌ناپذیر بر زندگی شاکی اهمیت ویژه‌ای دارد، هم‌اکنون در مراحل رسیدگی قضایی قرار گرفته و متهم باید در برابر قانون پاسخگو باشد.