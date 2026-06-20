قمه‌کش محله جماران که مرتکب قطع عضو یک شهروند شده بود توسط ماموران پلیس دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از بازداشت متهمی خبر داد که پس از ارتکاب یک درگیری خشن و وارد کردن جراحات شدید و نقص عضو به یکی از شهروندان در محله جماران، متواری شده و مدتی را با هویت مخفی در منطقه دربند سپری می‌کرد.

بر اساس این گزارش، این فرد سابقه‌دار پس از وقوع حادثه و ایراد ضربات متعدد با سلاح سرد، از محل گریخته بود. مأموران پایگاه یکم پلیس اطلاعات فاتب تهران با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد میدانی و بررسی سرنخ‌های ارتباطی موفق شدند محل اختفای او را شناسایی کنند.

در ادامه، مأموران در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه به مخفیگاه متهم در دربند ورود کرده و او را بدون فرصت هرگونه فرار دستگیر کردند.

این پرونده که به دلیل وارد آمدن آسیب‌های جدی و آثار جبران‌ناپذیر بر زندگی شاکی اهمیت ویژه‌ای دارد، هم‌اکنون در مراحل رسیدگی قضایی قرار گرفته و متهم باید در برابر قانون پاسخگو باشد.

برچسب ها: اراذل ، دستگیری
خبرهای مرتبط
سرکرده اوباش در قیطریه، با شلیک پلیس زمین گیر شد
دستگیری ۸ اوباش زمین‌خوار در پی درگیری با مأموران در اقدسیه + فیلم
پایان قدرت‌نمایی اوباش بدنساز در محله مختاری؛ عامل اصلی دستگیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
فقط اعدام در قیر جوشان
۰
۰
پاسخ دادن
امکان استعلام ممنوع‌الخروجی قضایی فراهم شد
فراجا هوشیارتر و آماده‌تر از همیشه در مسیر تحقق منافع ملی خواهد بود
بازدید سرزده رئیس‌جمهور از سازمان محیط زیست/ بررسی خسارات زیست‌محیطی جنگ رمضان
حج ۱۴۰۵؛ روایت عبور، تاب‌آوری و تحول
ثبت نام زائران اربعین از پانزده محرم
توسعه درمان‌های نوین و حمایت سه‌ساله از بهبودیافتگان اعتیاد در دستور کار است
دستگاه قضایی در «شرایط ویژه» کشور با قاطعیت از امنیت عمومی صیانت کرد
تأکید دادستان کل کشور بر هم‌افزایی در صیانت از فرهنگ اسلامی و حقوق عامه
امدادرسانی نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر به بیش از ۳۷۰۰ نفر طی ۷۲ ساعت گذشته
آخرین اخبار
ثبت نام زائران اربعین از پانزده محرم
بازدید سرزده رئیس‌جمهور از سازمان محیط زیست/ بررسی خسارات زیست‌محیطی جنگ رمضان
دستگاه قضایی در «شرایط ویژه» کشور با قاطعیت از امنیت عمومی صیانت کرد
حج ۱۴۰۵؛ روایت عبور، تاب‌آوری و تحول
فراجا هوشیارتر و آماده‌تر از همیشه در مسیر تحقق منافع ملی خواهد بود
تأکید دادستان کل کشور بر هم‌افزایی در صیانت از فرهنگ اسلامی و حقوق عامه
امکان استعلام ممنوع‌الخروجی قضایی فراهم شد
توسعه درمان‌های نوین و حمایت سه‌ساله از بهبودیافتگان اعتیاد در دستور کار است
امدادرسانی نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر به بیش از ۳۷۰۰ نفر طی ۷۲ ساعت گذشته
تحقق ۹۷ درصدی پروژه‌های مستمر توسعه محلی در مناطق ۲۲‌گانه
ترخیص محموله مواد اولیه تولید داروی دیابتی به ارزش ۷۳۷ هزار یورو با ورود دادستانی تهران
معتمدیان: ۴۷ مصوبه سفر نخست به پردیس به‌طور کامل اجرا شد/ ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای تأمین زمین پروژه‌ها
اعلام نتایج وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری از ۳۰ خرداد
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی تیر سال ۱۴۰۵
بهره برداری از تعداد ۱۲۱ پروژه عمران شهری در منطقه ۱۸
استقبال عکاسان از «روایت جنگ رمضان»
قصاص، مجازات قتل و باج گیری
شرایط تداوم واردات اتوبوس‌های برقی چینی
فرار قمه‌کش محله جماران در دربند به پایان رسید
اتصال ۹۶ درصد مجوز‌های کسب‌وکار به درگاه ملی با پیگیری سازمان بازرسی
بوستان باغ ایرانی به بهره‌برداری رسید
راهنمای احراز شهادت و جانبازی در حوادث اخیر
دست نوشته‌های مقتول شوهرش را از مرگ نجات داد
پایان قولنامه‌های دردسرساز؛ معاملات عادی در سراشیبی حذف قرار گرفته‌اند
ارائه بیش از ۶.۳ میلیون خدمت وکالت معاضدتی/ ۲۲ هزار خانواده از طلاق نجات یافتند
شلیک پلیس به سارقان سریالی خودرو در شرق تهران
پایان خونین رقابت عشقی در جنوب تهران؛ یک کشته و دو متهم در بازداشت
ترافیک سنگین در هراز و محور‌های منتهی به تهران
بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره دارایی‌های ایران
۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو، هزینه ساخت و تجهیز خطوط چهارگانه جدید شبکه مترو تهران