تیم ملی فوتسال بانوان با هدف دفاع از عنوان قهرمانی، ۳۱ خرداد راهی تاجیکستان می‌شود تا رقابت‌ها را از روز دوم تیر مقابل قرقیزستان آغاز کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال بانوان ایران با برگزاری آخرین جلسه تمرینی در کمپ تیم‌های ملی به پایان رسید تا شاگردان شهرزاد مظفر با آمادگی کامل راهی تاجیکستان شوند.

کادر فنی در این اردو با تمرکز بر تمرینات فنی، تاکتیکی و مرور برنامه‌های مسابقه، تلاش کرد ضمن افزایش هماهنگی تیمی، ترکیبی متوازن از بازیکنان جوان و باتجربه را برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو آماده کند؛ ترکیبی که علاوه بر بهره‌گیری از تجربه ملی‌پوشان باسابقه، فرصت مناسبی برای نمایش توانایی نسل جدید فوتسال بانوان ایران فراهم کرده است. تیم ملی فوتسال بانوان ایران در رقابت‌های کافا به میزبانی تاجیکستان به مصاف تیم‌های قرقیزستان و تاجیکستان خواهد رفت و امیدوار است با ارائه نمایش‌های مقتدرانه، روند موفقیت‌های خود در این مسابقات را ادامه دهد.

گفتنی است، تیم ملی فوتسال بانوان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌های کافا، روز ۳۱ خردادماه برای حضور در این مسابقات عازم تاجیکستان خواهد شد.

ملی‌پوشان ایران در نخستین دیدار خود که روز دوم تیرماه است، مصاف قرقیزستان می‌روند.

برچسب ها: فوتسال ، فوتسال بانوان
خبرهای مرتبط
زمان و مکان اهدای جام قهرمانی به استقلال مشخص شد
استقلال قهرمان لیگ برتر فوتسال زنان شد
نیلوفر اردلان: ما از تبار ایستادگی‌ هستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برزیل ۳ - ۰ هائیتی/ سلسائو در یک نیمه کار را تمام کرد + فیلم
اسکاتلند ۰ - ۱ مراکش/ ارتش تارتان حریف شیرهای اطلس نشد + فیلم
پیوستن تیکدری به پرسپولیس گمانه‌زنی رسانه‌ای است/ در تورنمنت ۳ جانبه شرکت نمی‌کنیم
برگزاری تورنمنت ۳ جانبه هنوز ابلاغ نشده است/ فعلا با اوسمار ادامه می‌دهیم
اوسمار: دوست دارم در پرسپولیس بمانم/ قراردادم باید اتوماتیک وار تمدید شود
پرسپولیس از امارات بازیکن می‌گیرد
ممبینی: کشورهای کم قدمت باید به قوانین میزبانی احترام بگذارند/ این فشارها برای کل فوتبال دنیا خطرناک است
آنچلوتی: نیمار برای بازی مقابل اسکاتلند آماده است
تیم بلژیک، بقایای پیر چسبیده به نسل طلایی!  
اخباری: تمرینات چادر ملو از امروز شروع می شود
آخرین اخبار
آماده‌سازی ملی‌پوشان فوتسال بانوان برای مسابقات کافا به پایان رسید
تصمیم نهایی در مورد لیگ برتر اعلام شد
کاراته قهرمانی آسیا؛ کومیته تیمی بانوان ایران فینالیست شد/ کسب سهمیه جهانی
برنامه ریزی جامعه ورزش برای حضور منسجم در مراسم تشییع قائد امت
کاپ نایب‌ قهرمانی ۲۰۱۴ جهان به ایران برمی‌گردد
هشدار رسانه‌های بلژیکی درباره ضعف دفاعی پیش از بازی با ایران
پیاتزا: مشکل از پاسور نیست، تمام تیم باید بهتر شود
مونتلا:فوتبال به این سادگی نیست
پرسپولیس از امارات بازیکن می‌گیرد
کورتوا: مقابل ایران نباید کنترل بازی از دستمان خارج شود
خشن‌ترین جام جهانی تاریخ در راه است!
ترکیب تیم کشتی آزاد آمریکا برای جهانی قزاقستان مشخص شد
تیم بلژیک، بقایای پیر چسبیده به نسل طلایی!  
موافقت فیفا با درخواست ایران برای سفر زودهنگام به لس‌آنجلس
دبل طلایی و شکستن رکورد ملی؛ درخشش امیر مطاعی در ایتالیا
پاراگوئه ۱- ۰ ترکیه/حذف زود هنگام ستاره‌های ترک+ فیلم
نیمار در ترکیب برزیل قرار می‌گیرد
پیوستن تیکدری به پرسپولیس گمانه‌زنی رسانه‌ای است/ در تورنمنت ۳ جانبه شرکت نمی‌کنیم
آنچلوتی: نیمار برای بازی مقابل اسکاتلند آماده است
اخباری: تمرینات چادر ملو از امروز شروع می شود
برزیل ۳ - ۰ هائیتی/ سلسائو در یک نیمه کار را تمام کرد + فیلم
اوسمار: دوست دارم در پرسپولیس بمانم/ قراردادم باید اتوماتیک وار تمدید شود
برگزاری تورنمنت ۳ جانبه هنوز ابلاغ نشده است/ فعلا با اوسمار ادامه می‌دهیم
اسکاتلند ۰ - ۱ مراکش/ ارتش تارتان حریف شیرهای اطلس نشد + فیلم
ممبینی: کشورهای کم قدمت باید به قوانین میزبانی احترام بگذارند/ این فشارها برای کل فوتبال دنیا خطرناک است
آمریکا ۲ - ۰ استرالیا/ صعود شاگردان پوچتینو قطعی شد + فیلم
دوئل پاراگوئه و ترکیه در سان فرانسیسکو
ماموریت برزیل برای کسب نخستین برد/ تقابل اسکاتلند و مراکش در بوستون
برترین‌های مسابقات اسکیت سرعت معرفی شدند
زمان نشست خبری سرمربی پیش از بازی با بلژیک اعلام شد