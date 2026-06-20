باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال بانوان ایران با برگزاری آخرین جلسه تمرینی در کمپ تیمهای ملی به پایان رسید تا شاگردان شهرزاد مظفر با آمادگی کامل راهی تاجیکستان شوند.
کادر فنی در این اردو با تمرکز بر تمرینات فنی، تاکتیکی و مرور برنامههای مسابقه، تلاش کرد ضمن افزایش هماهنگی تیمی، ترکیبی متوازن از بازیکنان جوان و باتجربه را برای حضور در رقابتهای پیشرو آماده کند؛ ترکیبی که علاوه بر بهرهگیری از تجربه ملیپوشان باسابقه، فرصت مناسبی برای نمایش توانایی نسل جدید فوتسال بانوان ایران فراهم کرده است. تیم ملی فوتسال بانوان ایران در رقابتهای کافا به میزبانی تاجیکستان به مصاف تیمهای قرقیزستان و تاجیکستان خواهد رفت و امیدوار است با ارائه نمایشهای مقتدرانه، روند موفقیتهای خود در این مسابقات را ادامه دهد.
گفتنی است، تیم ملی فوتسال بانوان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی رقابتهای کافا، روز ۳۱ خردادماه برای حضور در این مسابقات عازم تاجیکستان خواهد شد.
ملیپوشان ایران در نخستین دیدار خود که روز دوم تیرماه است، مصاف قرقیزستان میروند.