لیگ برتر فوتبال در دوره جاری نیمه تمام به پایان خواهد رسید و تیمی به دسته پایین تر سقوط نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از مدتها تعلل در مورد برگزاری لیگ برتر فوتبال و یا معرفی قهرمان این دوره از بازیهابالاخره مقرر شد که لیگ برتر فوتبال نیمه کاره رها شود.
شنیدهها حاکیست تصمیم نهایی در مورد لیگ برتر فوتبال گرفته شده است و این لیگ نیمه تمام رها شده و هیچ تیمی نیز به دسته پایینتر سقوط نخواهد کرد و لیگ فصل آینده با ۱۸ تیم برگزار میشود. پیش از این استقلال و تراکتور به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا معرفی شدند و سپاهان نیز سهمیه لیگ قهرمانان را به دلیل عدم ردیافت مجوز حرفهای از دست داد و قرار است تورنمنتی ۳ جانبه نماینده ایران در لیگ قهرمانان را مشخص کند.
تیمهای پرسپولیس، گل گهر و چادر ملو تیمهای مدعی برای دریافت سهمیه سوم ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا هستند.
بدین ترتیب زمان نقل و انتقالات فصل آتی به شرح زیر اعلام شد: نقل و انتقالات پیش فصل (تابستانی) لیگ برتر فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از ۳۱ خرداد آغاز میشود و تا روز ۴ شهریور ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.