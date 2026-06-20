لیگ برتر فوتبال در دوره جاری نیمه تمام به پایان خواهد رسید و تیمی به دسته پایین تر سقوط نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  پس از مدت‌ها تعلل در مورد برگزاری لیگ برتر فوتبال و یا معرفی قهرمان این دوره از بازی‌هابالاخره مقرر شد که لیگ برتر فوتبال نیمه کاره رها شود.

شنیده‌ها حاکیست تصمیم نهایی در مورد لیگ برتر فوتبال گرفته شده است و این لیگ نیمه تمام رها شده و هیچ تیمی نیز به دسته پایین‌تر سقوط نخواهد کرد و لیگ فصل آینده با ۱۸ تیم برگزار می‌شود.  پیش از این استقلال و تراکتور به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا معرفی شدند و سپاهان نیز سهمیه لیگ قهرمانان را به دلیل عدم ردیافت مجوز حرفه‌ای از دست داد و قرار است تورنمنتی ۳ جانبه نماینده ایران در لیگ قهرمانان را مشخص کند.

تیم‌های پرسپولیس، گل گهر و چادر ملو تیم‌های مدعی برای دریافت سهمیه سوم ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا هستند.

بدین ترتیب زمان نقل و انتقالات فصل آتی به شرح زیر اعلام شد: نقل و انتقالات پیش فصل (تابستانی) لیگ برتر فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از ۳۱ خرداد آغاز می‌شود و تا روز ۴ شهریور ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: سازمان لیگ فوتبال ، لیگ‌برتر فوتبال
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