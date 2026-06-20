معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رییس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری از اغاز رسمی اجرای "برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع" در شهر لردگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مهربان صادقی گفت: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع که از سال ۱۳۸۴ در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت اجرا شد. از اول تیرماه ماه ١۴٠۵ اجرای این برنامه در ۲۰ شهرستان در سراسر کشور به اجرا در می‌آید، و لردگان به عنوان شهرستان منتخب استان چهارمحال و بختیاری برای اجرای این برنامه است.



این برنامه علاوه بر روستاه‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر، در شهر لردگان با جمعیت بالای ۲۰ هزار نفر نیز اجرا میشود.



استقرار حکمرانی هوشمند سلامت و نظام داده محور ملی؛ ارتقای فرهنگ سلامت و مشارکت آگاهانه مردم، الکترونیک سازی فرایند ارجاع، ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت از راهبرد‌های مهم و کلیدی این برنامه است.



اهداف اختصاصی مهم این برنامه شامل: کاهش پرداخت از جیب بیماران، پوشش کامل (۱۰۰ درصد) بیمه پایه سلامت برای تمامی جمعیت، دستیابی به سرانه یک پزشک خانواده به ازای هر ۳۰۰۰ نفر جمعیت، پیشگیری و کنترل بیماری‌های مزمن (بیماری قند خون، بیماری فشار خون بالا و اختلالات چربی خون)، کاهش درصد مرگ ناشی از سکته‌های قلبی، غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماری‌های مزمن، کاهش مراجعات غیرضروری به متخصصان میباشد.



بر اساس این برنامه، چهار مراجعه اول به پزشک خانواده رایگان خواهد بود و پس از آن، خدمات با حمایت بیمه‌ها و بر اساس ضوابط جدید ارائه می‌شود. همچنین، سهم پرداختی مردم برای خدمات دارویی و پاراکلینیک (آزمایش، سونوگرافی، رادیولوژی و ..) در سطح دوم ارائه خدمات از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و در صورت بستری افراد در بیمارستان از طریق سیستم ارجاع خود پرداخت بیمار صفر می‌گردد تا بار مالی خانوار‌ها در حوزه سلامت کاهش یابد.



این اصلاحات در مسیر دریافت خدمات، مدیریت هزینه‌ها و هدایت بیماران در سطوح مختلف درمانی، نقش مؤثری در کاهش پرداخت از جیب مردم ایفا خواهد کرد.