باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اکثر مردم معتقدند که کمبود خواب، روز بعد را دشوارتر می‌کند، اما تأثیر تجمعی آن بر مغز در طول سال‌ها یا دهه‌ها ممکن است جدی‌تر از آن چیزی باشد که معمولاً تصور می‌شود. یک مطالعه گسترده اخیر که در مجله آلزایمر و زوال عقل منتشر شده است، نشان می‌دهد که اختلالات خواب ممکن است باعث آسیب تدریجی و نامحسوس به مغز شود.

این مطالعه سه الگوی رفتاری مرتبط با علائم پیری زودرس مغز را شناسایی کرد: خواب کمتر از هفت ساعت یا بیشتر از نه ساعت در روز، چرت زدن مکرر در طول روز و بی‌خوابی. محققان دریافتند که این الگو‌ها با تجمع آسیب‌های خاص مغزی مرتبط هستند که ممکن است خطر ابتلا به زوال عقل، از جمله بیماری آلزایمر را افزایش دهند.

این مطالعه که توسط محققانی از گروه روانشناسی و دانشکده بهداشت عمومی زاکرمن در دانشگاه آریزونا، با همکاری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، انجام شد، داده‌های بیش از ۲۳۰۰۰ فرد میانسال و مسن را با استفاده از اسکن‌های MRI و پرسشنامه‌هایی در مورد الگو‌های خواب آنها تجزیه و تحلیل کرد.

نتایج نشان داد که آسیب مشاهده شده به عنوان ضایعات ماده سفید شناخته می‌شود، آسیب‌های کوچکی که با افزایش سن در مغز تجمع می‌یابند. اگرچه در ابتدا علائم فوری ایجاد نمی‌کنند، اما پیشرفت آنها به مرور زمان با افزایش خطر زوال شناختی و زوال عقل مرتبط است.

در ابتدای مطالعه، محققان پنج ویژگی خواب را تجزیه و تحلیل کردند: مدت خواب، چرت زدن، بی‌خوابی، خواب‌آلودگی در طول روز و خروپف. سپس آنها شرکت‌کنندگان را تقریباً به مدت نه سال پیگیری کردند و وضعیت آنها را با استفاده از اسکن‌های MRI دوباره ارزیابی کردند. نتایج نشان داد که بیشتر این عوامل با افزایش آسیب مغزی مرتبط هستند. با این حال، برخی از شاخص‌ها، مانند خروپف و خواب‌آلودگی ناگهانی، پس از در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند فشار خون، سیگار کشیدن و عدم فعالیت بدنی، اهمیت خود را از دست دادند.

در مورد چرت زدن، محققان خاطرنشان کردند که نتایج قطعی نیستند، زیرا پرسشنامه مدت یا زمان چرت زدن را مشخص نکرده است و این امر مستلزم مطالعات بیشتر برای ارزیابی دقیق تأثیر آن است.

این مطالعه بیشترین همبستگی را با مدت زمان خواب کوتاه‌تر ثبت کرد و نشان داد افرادی که کمتر از هفت ساعت در روز می‌خوابند، در مقایسه با افرادی که به ساعات خواب توصیه شده پایبند هستند، حجم بیشتری از ضایعات ماده سفید دارند. جین الکساندر، محقق ارشد، اظهار داشت که مدت زمان خواب بسیار کوتاه ممکن است به تجمع سریع این ضایعات با افزایش سن کمک کند، در حالی که برای تأیید اثرات مدت زمان خواب طولانی‌تر نیز تحقیقات بیشتری لازم است.

منبع: Naukatv.ru