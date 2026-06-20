باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عملیات نفس‌گیر امدادگران هلال احمر برای نجات یکی از هموطنان از زیرآوار + فیلم

تصاویری از عملیات نفس گیر امدادگران هلال احمر برای نجات یکی از هموطنان از زیرآوار در جنگ رمضان را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از عملیات دشوار و نفس گیر نیروهای امدادی هلال احمر منتشر شده است که تلاش آنان برای نجات یک شهروند گرفتار زیرآوار را نشان می دهد.

 

مطالب مرتبط
عملیات نفس‌گیر امدادگران هلال احمر برای نجات یکی از هموطنان از زیرآوار + فیلم
young journalists club

شهادت امدادگر لبنانی در حمله صهیونیست‌ها؛ پاسخ موشکی و پهپادی حزب‌الله به مواضع اشغالگران + فیلم

عملیات نفس‌گیر امدادگران هلال احمر برای نجات یکی از هموطنان از زیرآوار + فیلم
young journalists club

برخورد مرگبار دو قطار در اندونزی + فیلم

عملیات نفس‌گیر امدادگران هلال احمر برای نجات یکی از هموطنان از زیرآوار + فیلم
young journalists club

معروف شدن سگ زنده‌یاب امدادگر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 هیچ بازدارندگی در برابر ایران وجود ندارد؛ اکنون دست بالا در اختیار ایران است + فیلم
۵۴۷

 هیچ بازدارندگی در برابر ایران وجود ندارد؛ اکنون دست بالا در اختیار ایران است + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
برخورد دو قطار در انگلیس با یک کشته و حدود ۹۰ زخمی + فیلم
۵۲۱

برخورد دو قطار در انگلیس با یک کشته و حدود ۹۰ زخمی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
با این فرمول اضافه وزنتان را تشخیص دهید + فیلم
۴۹۶

با این فرمول اضافه وزنتان را تشخیص دهید + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
نسخه جولانی‌سازی ایران بعد از اینترنشنال به بی‌بی‌سی رسید! + فیلم
۴۳۰

نسخه جولانی‌سازی ایران بعد از اینترنشنال به بی‌بی‌سی رسید! + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
طوفان‌های شدید شمال مکزیک را درنوردید + فیلم
۳۶۹

طوفان‌های شدید شمال مکزیک را درنوردید + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha