مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به نقش زیربنایی این شرکت در ارائه خدمات ارتباطی به دستگاه‌های اجرایی کشور، از آغاز یک همکاری راهبردی با بانک مسکن به منظور توسعه زیرساخت‌های نوین و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، ضمن تأکید بر سابقه صد ساله این شرکت در ارائه خدمات ارتباطات ثابت، اظهار داشت: «شرکت مخابرات ایران به عنوان بازوی اصلی ارتباطی کشور، تقریباً به صد درصد ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی سرویس‌دهی می‌کند. در همین راستا، تعاملات گسترده‌ای با بانک مسکن به عنوان یکی از مجموعه‌های پیشرو در شبکه بانکی کشور شکل گرفته است.»

وی با اشاره به وضعیت فعلی شبکه ارتباطی بانک مسکن افزود: «در حال حاضر از مجموع ۱۹۷۵ شعبه بانک مسکن، تمامی آن‌ها از سرویس‌های دیتای شرکت مخابرات بهره می‌برند و ۷۶۵ شعبه نیز به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند. این همکاری دیرینه و موفق، بستری را فراهم کرد تا امروز شاهد آغاز پروژه‌ای کلان باشیم که تأثیر بسزایی در تحول دیجیتال و ارتقای کیفیت خدمات بانکی خواهد داشت.»

جعفرپور با بیان اینکه در عصر هوش مصنوعی، نیاز به زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطیِ یکپارچه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، تصریح کرد: «بانک مسکن در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته و اکنون با تکیه بر این پیشینه، در نظر داریم با همکاری شرکت مخابرات ایران، تحولات نوینی را در زمینه زیرساخت‌های پردازشی و تکنولوژی‌های پیشرفته در نظام بانکی کشور رقم بزنیم.»

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از انعقاد قرارداد همکاری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان (۴ همت) در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: «این پروژه که افق زمانی دو ساله برای تکمیل آن تعریف شده است، تضمین‌کننده تحول در ارائه سرویس‌های مبتنی بر ICT به مشتریان بانک مسکن خواهد بود. امیدواریم با اجرای دقیق این طرح، شاهد افزایش پایداری خدمات و ارائه سرویس‌های نوین به مردم باشیم و کام هموطنان با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال شیرین شود.»

برچسب ها: مسکن ، توسعه مسکن
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