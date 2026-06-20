مسئول کمیته فعالیت‌های قرآنی ستاد فرهنگی اربعین از اجرای بیش از هزار برنامه قرآنی در ایام اربعین سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - سیدمحمد موجانی، مسئول کمیته فعالیت‌های قرآنی ستاد فرهنگی اربعین، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از اجرای گسترده برنامه‌های قرآنی در ایام اربعین حسینی خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته با اعزام حدود ۸۰ نفر از قاریان و گروه‌های تواشیح در قالب «کاروان قرآنی نور»، موفق به اجرای بیش از هزار برنامه قرآنی شدیم. این برنامه‌ها از مرز‌های ایران و عراق آغاز و تا کربلای معلی ادامه داشت.

وی با اشاره به محور‌های این برنامه‌ها افزود: تلاوت قرآن کریم، اجرای تواشیح و مدیحه‌سرایی، برگزاری جلسات حفظ قرآن و ارائه مفاهیم قرآنی در قالب طرح «زندگی با آیه‌ها» از جمله فعالیت‌های سال گذشته بود. در این طرح، مبلغان قرآنی در مواکب مختلف حضور یافته و به فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی پرداختند.

موجانی با تأکید بر تداوم این رسالت در سال جاری، تصریح کرد: فراخوان ثبت‌نام قاریان، گروه‌های تواشیح و مبلغان قرآنی از تاریخ ۲۶ خردادماه، هم‌زمان با نشست شورای قرآنی کمیته فرهنگی ـ آموزشی ستاد اربعین، اعلام شده است. علاقه‌مندان به خدمت‌رسانی قرآنی به زائران اربعین می‌توانند از طریق لینک اعلام‌شده ثبت‌نام کنند.

مسئول کمیته فعالیت‌های قرآنی ستاد فرهنگی اربعین بیان کرد: ثبت‌نام در سامانه به معنای اعزام قطعی نیست و پس از بررسی‌ها و تشکیل جلسه کمیته اعزام، فهرست نهایی کاروان تا پایان ماه محرم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: فعالیت‌های امسال با محوریت آیاتی که در طرح زندگی با آیه‌ها و همچنین سوره فتح مثل سال گذشته و با توجه به شرایط جنگی که در آن قرار داریم و به تبعیت از سیره قائد شهید محور فعالیت‌های قرآنی امسال است و هم این آیات تلاوت می‌شود و هم مفاهیم آن برای زائران ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه برای سال جاری نیز اجرای بیش از هزار برنامه قرآنی پیش‌بینی شده است، گفت: این برنامه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه قرآنی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت فعالان قرآنی کشور‌های مختلف برگزار خواهد شد. در حوزه بین‌الملل نیز درخواست‌هایی صورت گرفته و فعالان قرآنی سایر کشور‌ها در ایام اربعین در عراق حضور یافته و برنامه‌های خود را ارائه می‌دهند.

موجانی در پایان با اشاره به تداوم روند برنامه‌های سال گذشته، ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط موجود، تغییر کاهشی خاصی در روند کلی برنامه‌ها ایجاد نمیشود و برنامه‌ریزی‌ها مشابه سال گذشته انجام شده است. امید است به مدد حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بتوانیم این حرکت نورانی را با افزایش کمی و کیفی برنامه‌ها استمرار بخشیم.

اجرای بیش از هزار برنامه قرآنی در اربعین حسینی / آغاز ثبت‌نام کاروان قرآنی نور

برچسب ها: کاروان اربعین ، اربعین حسینی ، کاروان قرآنی
خبرهای مرتبط
آماده‌سازی مرز سومار برای پذیرش زائران عتبات عالیات
فرماندار قصرشیرین:
مرز خسروی آمادگی تردد ۲ میلیون زائر اربعین را دارد
همکاری مرزبانی ایران و عراق برای اربعین/ تأمین امنیت پایدار در مناطق مرزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهندسان درباره سرنوشت نهایی ساختمان شیشه‌ای تصمیم می‌گیرند + فیلم
حمله به صداوسیما عزم ما برای بیشتر کار کردن جزم کرد/ سریال «در و تخته» از جنس مردم بود + فیلم
حاج ماشاءالله عابدی‌فرد: نباید اتحادِ معجزه‌آسای مردم خدشه‌دار شود + فیلم
تبدیل مجموعه‌های خاطره انگیز تلویزیونی به فیلم‌های سینمایی، از شب دهم تا پرده‌نشین
پخش فیلم سینمایی «چ» از شبکه نمایش به مناسبت سالگرد شهادت چمران
صنعت پوشاک ظرفیتی مغفول در اقتصاد مقاومتی است/ اقدامات مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت
هدف‌گذاری برای ثبت ملی سفال و سرامیک به‌عنوان سوغات استان البرز
آخرین اخبار
هدف‌گذاری برای ثبت ملی سفال و سرامیک به‌عنوان سوغات استان البرز
پخش فیلم سینمایی «چ» از شبکه نمایش به مناسبت سالگرد شهادت چمران
صنعت پوشاک ظرفیتی مغفول در اقتصاد مقاومتی است/ اقدامات مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت
تبدیل مجموعه‌های خاطره انگیز تلویزیونی به فیلم‌های سینمایی، از شب دهم تا پرده‌نشین
حمله به صداوسیما عزم ما برای بیشتر کار کردن جزم کرد/ سریال «در و تخته» از جنس مردم بود + فیلم
حاج ماشاءالله عابدی‌فرد: نباید اتحادِ معجزه‌آسای مردم خدشه‌دار شود + فیلم
مهندسان درباره سرنوشت نهایی ساختمان شیشه‌ای تصمیم می‌گیرند + فیلم
نماهنگی از روضه خوانی مداح لبنانی
مراسم یادبود بهروز رضوی در مسجد بلال برگزار می‌شود