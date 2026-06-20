باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - سیدمحمد موجانی، مسئول کمیته فعالیت‌های قرآنی ستاد فرهنگی اربعین، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از اجرای گسترده برنامه‌های قرآنی در ایام اربعین حسینی خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته با اعزام حدود ۸۰ نفر از قاریان و گروه‌های تواشیح در قالب «کاروان قرآنی نور»، موفق به اجرای بیش از هزار برنامه قرآنی شدیم. این برنامه‌ها از مرز‌های ایران و عراق آغاز و تا کربلای معلی ادامه داشت.

وی با اشاره به محور‌های این برنامه‌ها افزود: تلاوت قرآن کریم، اجرای تواشیح و مدیحه‌سرایی، برگزاری جلسات حفظ قرآن و ارائه مفاهیم قرآنی در قالب طرح «زندگی با آیه‌ها» از جمله فعالیت‌های سال گذشته بود. در این طرح، مبلغان قرآنی در مواکب مختلف حضور یافته و به فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی پرداختند.

موجانی با تأکید بر تداوم این رسالت در سال جاری، تصریح کرد: فراخوان ثبت‌نام قاریان، گروه‌های تواشیح و مبلغان قرآنی از تاریخ ۲۶ خردادماه، هم‌زمان با نشست شورای قرآنی کمیته فرهنگی ـ آموزشی ستاد اربعین، اعلام شده است. علاقه‌مندان به خدمت‌رسانی قرآنی به زائران اربعین می‌توانند از طریق لینک اعلام‌شده ثبت‌نام کنند.

مسئول کمیته فعالیت‌های قرآنی ستاد فرهنگی اربعین بیان کرد: ثبت‌نام در سامانه به معنای اعزام قطعی نیست و پس از بررسی‌ها و تشکیل جلسه کمیته اعزام، فهرست نهایی کاروان تا پایان ماه محرم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: فعالیت‌های امسال با محوریت آیاتی که در طرح زندگی با آیه‌ها و همچنین سوره فتح مثل سال گذشته و با توجه به شرایط جنگی که در آن قرار داریم و به تبعیت از سیره قائد شهید محور فعالیت‌های قرآنی امسال است و هم این آیات تلاوت می‌شود و هم مفاهیم آن برای زائران ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه برای سال جاری نیز اجرای بیش از هزار برنامه قرآنی پیش‌بینی شده است، گفت: این برنامه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه قرآنی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت فعالان قرآنی کشور‌های مختلف برگزار خواهد شد. در حوزه بین‌الملل نیز درخواست‌هایی صورت گرفته و فعالان قرآنی سایر کشور‌ها در ایام اربعین در عراق حضور یافته و برنامه‌های خود را ارائه می‌دهند.

موجانی در پایان با اشاره به تداوم روند برنامه‌های سال گذشته، ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط موجود، تغییر کاهشی خاصی در روند کلی برنامه‌ها ایجاد نمیشود و برنامه‌ریزی‌ها مشابه سال گذشته انجام شده است. امید است به مدد حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بتوانیم این حرکت نورانی را با افزایش کمی و کیفی برنامه‌ها استمرار بخشیم.