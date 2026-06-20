باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» با هدف بازنمایی جلوههای همدلی مردم، گروههای جهادی و دستگاههای امدادی در مواجهه با آثار و پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر توسط شهرداری منطقه ۱۱ برگزار میشود. ۷ محور اصلی مسابقه شامل امدادرسانی، نیروهای مسلح، سازمانها و گروههای جهادی، رسانهها، احساسات و عواطف، کودک و خانواده و امید به زندگی است.
امیرعباس صادقی مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد گفت: از نخستین ساعات آغاز جنگ تحمیلی اخیر، شاهد بودیم که شهروندان در نقاط مختلف شهر با احساس مسئولیت، همدلی و روحیه مشارکت اجتماعی به میدان آمدند و هر کدام به سهم خود تلاش کردند بخشی از مشکلات و نیازهای ایجادشده را برطرف کنند. این حضور گسترده مردمی، چه در قالب کمکهای داوطلبانه، چه همراهی با نهادهای امدادی و چه در قالب حمایتهای معنوی و اجتماعی، حماسهای بزرگ و ماندگار را رقم زد که شایسته ثبت در حافظه تاریخی کشور است.
وی ادامه داد: در کنار این حضور ارزشمند مردمی، مجموعه شهرداری نیز از همان ساعات اولیه با تمام ظرفیتهای خود در میدان حاضر شد. همکاران ما در بخشهای مختلف خدمات شهری، پشتیبانی، مدیریت بحران، حملونقل، خدمات اجتماعی و سایر حوزهها تلاش کردند تا در کنار مردم و سایر دستگاههای مسئول، بخشی از بار سنگین شرایط جنگی را بر دوش بکشند.
صادقی با اشاره به ضرورت «روایت» دقیق روزهای جنگ تحمیلی اخیر گفت: در کنار همه اقدامات اجرایی و خدماتی، معتقد بودیم که یک مسئولیت مهم دیگر نیز بر عهده ما قرار دارد و آن «روایت کردن» این روزهاست. جنگ تنها مجموعهای از رویدادهای نظامی نیست؛ در دل هر جنگ، هزاران روایت انسانی، اجتماعی و فرهنگی شکل میگیرد که اگر ثبت نشوند، به مرور زمان از حافظه عمومی جامعه فاصله میگیرند. ما در این روزها شاهد جلوههای کمنظیری از همدلی مردم، ایثار گروههای جهادی، تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی، مقاومت خانوادهها و ایستادگی شهروندان بودیم. در عین حال، رنجها، نگرانیها، آسیبها و دشواریهایی نیز وجود داشت که بخشی از واقعیت این مقطع تاریخی محسوب میشود و باید برای آیندگان ثبت و روایت شود.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس به این جمعبندی رسیدیم که شهرداری در کنار حضور میدانی و خدماتی خود، باید در عرصه فرهنگ و رسانه نیز نقشآفرینی کند. از این رو تصمیم گرفتیم بستری برای ثبت و ماندگار کردن این روایتها فراهم کنیم. با توجه به اینکه «عکس» یکی از اثرگذارترین رسانهها در انتقال واقعیتها و احساسات است، تصمیم گرفتیم مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» را طراحی و برگزار کنیم تا عکاسان بتوانند روایت خود از این روزها را در قالب تصویر ثبت و به حافظه جمعی جامعه اضافه کنند و از سویی دیگر، بستری برای ثبت و گردآوری روایتهای تصویری فراهم شود.
صادقی بیان کرد: هدف ما از برگزاری این رویداد صرفاً یک رقابت هنری نیست. آنچه برای ما اهمیت دارد، شکلگیری بستری برای ثبت تصاویر ارزشمند از این روزهاست؛ آرشیوی که بتواند در آینده به عنوان بخشی از حافظه بصری جامعه مورد استفاده پژوهشگران، تاریخنگاران، رسانهها و نسلهای آینده قرار گیرد. باور داریم هر عکاس از زاویهای متفاوت به وقایع نگاه میکند و همین تنوع نگاهها میتواند تصویری کاملتر و واقعیتر از آنچه در این روزها بر مردم گذشت، ارائه دهد.
مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ با اشاره به استقبال عکاسان و هنرمندان از این رویداد گفت: خوشبختانه از زمان انتشار فراخوان تاکنون با استقبال بسیار خوبی از سوی عکاسان حرفهای، اهالی رسانه همچنین علاقهمندان به عکاسی مواجه شدهایم و تاکنون بیش از ۸۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. این استقبال نشان میدهد که جامعه عکاسی کشور نیز اهمیت ثبت و مستندسازی این مقطع تاریخی را به خوبی درک کرده و تلاش کرده است سهم خود را در این مسیر ایفا کند. البته با توجه به درخواستهای عکاسان و فعالان رسانهای، مهلت ارسال آثار را یک مرحله تمدید کردیم. اکنون در روز پایانی این فراخوان قرار داریم و از عکاسان کشور دعوت میکنیم در همین فرصت باقیمانده در این رویداد مشارکت کنند.