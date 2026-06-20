رئیس‌جمهور بولیوی به دلیل بحران محاصره‌ها، حالت فوق‌العاده اعلام کرد و راه را برای اعزام ارتش هموار ساخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بحران در بولیوی روز شنبه تشدید شد. رئیس‌جمهور رودریگو پاز با اعلام حالت فوق‌العاده، زمینه را برای استقرار گسترده‌تر نیرو‌های نظامی جهت رفع محاصره‌ها و برقراری نظم پس از ۵۰ روز اعتصاب که اقتصاد را متوقف کرده بود، فراهم کرد.

اعلام حالت فوق‌العاده به پاز اختیارات قانونی گسترده‌تری برای برقراری نظم، از جمله اعزام نیرو‌های مسلح برای رفع محاصره‌ها می‌دهد. گروه‌های معترض، که بسیاری از آنها با اوو مورالس، رئیس‌جمهور سابق چپ‌گرا، همسو هستند، جاده‌های کلیدی را مسدود کرده‌اند. این انسداد‌ها مانع حمل و نقل کامیون‌ها و اختلال در تأمین غذا، سوخت و دارو در بسیاری از مناطق از جمله لاپاز شده است.

این درگیری ابتدا پس از آن شعله‌ور شد که پاز به طور ناگهانی یارانه‌های سوخت را برای کاهش کسری بودجه قطع کرد. با وجود اقدامات بعدی برای تثبیت قیمت سوخت و لغو اصلاحات ارضی نامحبوب، اعتراضات به نارضایتی گسترده‌تری تبدیل شد.

پاز در پیامی زنده به ملت، این بحران را یک تلاش سازمان‌یافته برای بی‌ثبات‌سازی دموکراسی خواند. وی گفت که این حالت فوق‌العاده برای بازگرداندن نظم، حفاظت از شهروندان و تضمین جریان کالا‌های اساسی است و هشدار داد که کسانی که اختلالات را ادامه دهند، با عواقب قانونی مواجه خواهند شد. پاز تأکید کرد که هدف از این اقدام، محدود کردن زندگی مردم نیست، بلکه بازگرداندن آزادی و رهایی بولیوی از کسانی است که از مناقشه سیاسی برای مسدود کردن جاده‌ها و آسیب رساندن به مردم استفاده می‌کنند.

منبع: رویترز

برچسب ها: رئیس جمهور بولیوی ، اعتصاب
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