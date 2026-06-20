شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسن م سوگواری ماه محرم در روستای سنگ سفید شهرستان بهار را به نمایش گذاشت.

همزمان با دهه اول ماه محرم، ایران یکپارچه به حسینیه‌ای بزرگ بدل شده و مردم عزادار این شهرستان با برافراشتن پرچم‌های عزا به یاد واقعه کربلا و مصیبت‌های آن اشک ماتم می‌ریزند.سوگواران حسینی در محله سنگ سفید سمت اعتمادیه یا شهرک چمران از توابع شهرستان بهار استان همدان با برگزاری دسته جات عزاداری به سید و سالار شهیدان ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید

منبع: شهروندخبرنگار - همدان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سوژه خبری ، ماه محرم ، مناسبت های مذهبی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار سمنان؛
دیباج در رثای سید و سالار شهیدان غرق در ماتم و اندوه شد + فیلم
شهروندخبرنگار تهران؛
حال و هوای محرمی خاورشهر از لنز دوربین شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار خراسان جنوبی؛
عزاداری محرمی سوگواران حسینی در روستای ده محمد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عزاداری پرشور عاشقان حسینی در اردل + فیلم
قطعی آب اهالی زاهدان را به دردسر انداخت
آخرین اخبار
قطعی آب اهالی زاهدان را به دردسر انداخت
عزاداری پرشور عاشقان حسینی در اردل + فیلم
گزارش تصویری از مراسم سوگواری محرمی در صالح آباد
مراسم عزاداری امام حسین (ع) در روستای سنگ سفید + فیلم
دیباج در رثای سید و سالار شهیدان غرق در ماتم و اندوه شد + فیلم
حال و هوای محرمی خاورشهر از لنز دوربین شهروندخبرنگار
رقابت فوتبالیست‌های خردسال و نوجوان تهرانی به یاد پسران میناب
عزاداری محرمی سوگواران حسینی در روستای ده محمد + فیلم
ایستادگی مردم غیور ماهدشت در تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت + عکس