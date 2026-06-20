شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسن م سوگواری ماه محرم در روستای سنگ سفید شهرستان بهار را به نمایش گذاشت.

همزمان با دهه اول ماه محرم، ایران یکپارچه به حسینیهای بزرگ بدل شده و مردم عزادار این شهرستان با برافراشتن پرچمهای عزا به یاد واقعه کربلا و مصیبتهای آن اشک ماتم میریزند.سوگواران حسینی در محله سنگ سفید سمت اعتمادیه یا شهرک چمران از توابع شهرستان بهار استان همدان با برگزاری دسته جات عزاداری به سید و سالار شهیدان ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید
منبع: شهروندخبرنگار - همدان
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.