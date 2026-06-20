حزب‌الله روز شنبه اعلام کرد با وجود آتش‌بس اعلام‌شده یک روز قبل، «حق کامل» دارد در واکنش به حملات جدید اسرائیل در لبنان، پاسخ نظامی دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حزب‌الله اعلام کرد که «حق کامل» دارد پس از حملات جدید در لبنان، علیرغم اعلام آتش‌بس یک روز قبل، به اسرائیل حمله کند.

حسن فضل‌الله ، نماینده مجلس حزب‌الله، به نمایندگی از این گروه، این اظهارات را در بیانیه‌ای منتشر کرد و هشدار داد که نیرو‌های اسرائیلی به عملیات خود در داخل کشور ادامه داده‌اند.

فضل‌الله افزود که آتش‌بس باید کاملاً رعایت شود و اسرائیل نباید برای اشغال هیچ موقعیت جدیدی تلاش کند.

پیش از این، حسین الحاج حسن، نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان، سیاست‌های اخیر دولت این کشور را نادرست خواند و به دو انتقاد اساسی اشاره کرد: تبعیت کامل از آمریکا و ورود به مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی که به گفته او با قانون اساسی لبنان در تعارض است.

به گزارش المنار، او تأکید کرد این مذاکرات هیچ دستاوردی برای لبنان نداشته و تنها به امتیازدهی و عقب‌نشینی انجامیده است. الحاج حسن خواستار اصلاح مسیر و نمایندگی همه مردم توسط مسئولان شد.

او درباره مذاکرات ایران و آمریکا نیز گفت تهران به دلیل پایبند نبودن اسرائیل به آتش‌بس لبنان، هیئت خود را به سوئیس نفرستاد و نشان داد که بدون در نظر گرفتن لبنان وارد توافق نمی‌شود.

الحاج حسن در پایان تأکید کرد ایران همچنان در کنار مقاومت ایستاده و رویارویی با پروژه صهیونیسم، وظیفه‌ای اساسی برای جوامع منطقه است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حزب الله لبنان ، حمله اسرائیل به لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
بله دقیقا
کشورتان اشغال شده
اشغالگران باید بیرون رانده شوند .
آتش بس یک لفظ است ولی عملا دشمن درخاک شماست .
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تاوقتی نیروهای متجاوز اسرائیل تا آخرین نفر از لبنان بیرون نرفتند ، دفاع حق مسلم حزب‌الله خواهد بود ...یاعلی یاحسین🚩
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سید مجید لبنان تنها نگذار منتظر بیانیه شعام نباش، ما یک رهبر داریم و از آن اطاعت می‌کنیم نه از شعام
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
اقای قالیباف میبینید لبنان رو الان دقیق چه حسی داری؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
جانم فدای لبنان در کنار شما حسین وار قیام خاهیم کرد
اری ما در این دوران تاریخ کربلا رقم خاهیم زد
لبیک یا حسین
۰
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