باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حزب‌الله اعلام کرد که «حق کامل» دارد پس از حملات جدید در لبنان، علیرغم اعلام آتش‌بس یک روز قبل، به اسرائیل حمله کند.

حسن فضل‌الله ، نماینده مجلس حزب‌الله، به نمایندگی از این گروه، این اظهارات را در بیانیه‌ای منتشر کرد و هشدار داد که نیرو‌های اسرائیلی به عملیات خود در داخل کشور ادامه داده‌اند.

فضل‌الله افزود که آتش‌بس باید کاملاً رعایت شود و اسرائیل نباید برای اشغال هیچ موقعیت جدیدی تلاش کند.

پیش از این، حسین الحاج حسن، نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان، سیاست‌های اخیر دولت این کشور را نادرست خواند و به دو انتقاد اساسی اشاره کرد: تبعیت کامل از آمریکا و ورود به مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی که به گفته او با قانون اساسی لبنان در تعارض است.

به گزارش المنار، او تأکید کرد این مذاکرات هیچ دستاوردی برای لبنان نداشته و تنها به امتیازدهی و عقب‌نشینی انجامیده است. الحاج حسن خواستار اصلاح مسیر و نمایندگی همه مردم توسط مسئولان شد.

او درباره مذاکرات ایران و آمریکا نیز گفت تهران به دلیل پایبند نبودن اسرائیل به آتش‌بس لبنان، هیئت خود را به سوئیس نفرستاد و نشان داد که بدون در نظر گرفتن لبنان وارد توافق نمی‌شود.

الحاج حسن در پایان تأکید کرد ایران همچنان در کنار مقاومت ایستاده و رویارویی با پروژه صهیونیسم، وظیفه‌ای اساسی برای جوامع منطقه است.

منبع: الجزیره