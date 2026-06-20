باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی فوتسال بانوان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌های کافا، روز ۳۱ خردادماه برای حضور در این مسابقات عازم تاجیکستان خواهد شد.

ملی‌پوشان ایران در نخستین دیدار خود که روز دوم تیرماه است، مصاف قرقیزستان می‌روند. بر همین اساس شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی بازیکنان اعزامی به تورنمنت کافا را به شرح زیر اعلام کرد.

فرزانه توسلی، فرشته کریمی، نسیمه غلامی، مارال ترکمان، الهام عنافجه، طاهره مهدی پور، زهرا کیانی، مریم سادات سید، شیرین صفار، فهیمه قنبری، مریم قائد امینی، مهشید محجوب، شقایق معتمدی، مهشاد مستأجران.

سرمربی:شهرزاد مظفر