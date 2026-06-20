باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی با اشاره به وضعیت کنونی کشور و متعاقب آن وجود محدودیتهای مالی و اجرائی برای دستگاههای خدمات رسان، اظهار داشت: مدیریت شهری منطقه با برنامهریزی منسجم، مدیریت هدفمند منابع و پیگیری مستمر، روند اجرای پروژههای توسعهای و خدمترسانی به شهروندان را پیگیری و در سال گذشته توانست تعداد ۱۲۱ طرح و پروژه شامل تعداد ۱۰ پروژه عمرانی و تعداد ۱۱۱ پروژه توسعه محلی در محلات را به بهرهبرداری برساند.
وی ادامه داد: این پروژهها در راستای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان، توسعه زیرساختهای شهری، بهبود سیمای شهری، افزایش سرانههای خدماتی و پاسخگویی به مطالبات محلی اجرا و برنامهریزیهای انجامشده برای سالجاری نیز با محوریت توزیع عادلانه خدمات و امکانات شهری، ارتقای شاخصهای توسعه محلی و افزایش بهرهوری منابع در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته این مقام مسئول، بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای سالجاری در قالب ۶۷ ردیف اعتباری تملک داراییهای سرمایهای پیشبینی شده که شامل تعداد ۱۶ پروژه احداثی، تعداد ۱۶۷ پروژه توسعه محلی و تعداد ۵۰ ردیف نگهداشت و عمرانی میشود.
محمدی ابراز امیدواری کرد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، نظارت مستمر بر فرآیند اجرا و پیگیری تحقق اهداف بودجهای، تمامی ردیفهای اعتباری مصوب در موعد مقرر تعیین تکلیف و عملیاتی تا روند توسعه پایدار و ارتقای کیفیت خدمات شهری در سطح منطقه با شتاب بیشتری ادامه یابد.