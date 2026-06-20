مدیرعامل بانک مسکن گفت: در حال حاضر، حدود ۱۵۰۰ واحد مسکن آماده واگذاری در استان تهران وجود دارد که در قالب قراردادی میان بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی در حال مدیریت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت مسکن استیجاری برای متقاضیان  از پیشرفت عملیاتی برنامه‌ای که سال گذشته توسط وزارت راه و شهرسازی برای تأمین ۱۰ هزار واحد مسکن اجاره‌ای در سطح کشور آغاز شده است، خبر داد گفت:  این طرح با هدف حمایت از مستاجرانی که در شرایط فعلی با مشکل جدی در تأمین مالی مسکن مواجه هستند، طراحی شده است.

خورسندیان اعلام کرد که در حال حاضر، حدود ۱۵۰۰ واحد مسکن آماده واگذاری در استان تهران وجود دارد که در قالب قراردادی میان بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی در حال مدیریت است.

 وی با اشاره به مکان‌های این واحدها اظهار داشت: «این ۱۵۰۰ واحد در مناطق مختلفی از جمله قرچک و شهر اندیشه قرار دارند که در حال حاضر فرآیند تجهیز و آماده‌سازی آن‌ها توسط بانک مسکن در جریان است تا در سریع‌ترین زمان ممکن به وزارت راه واگذار شوند.»

مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به سوال درباره وضعیت مالکیت این واحدها تصریح کرد: «با توجه به اینکه بانک مسکن مسئول تجهیز و آماده‌سازی این واحدهاست، بر اساس توافقات صورت گرفته، مالکیت این املاک همچنان متعلق به بانک مسکن باقی می‌ماند؛ اما مدیریت آن‌ها به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود. وزارت راه بر اساس ضوابط و با طی کردن مراحل قانونی، اقدام به شناسایی و واگذاری این واحدها به افرادی که واقعاً حائز شرایط هستند، خواهد کرد.»

وی افزود که رابطه میان وزارت راه و مستاجران، بر اساس همان چارچوب‌های قانونی و مناسبات معمولِ "موجر و مستاجر" و با در نظر گرفتن نرخ‌های اجاره‌ای خواهد بود.

خورسندیان با بیان اینکه این واگذاری در قالب توافق میان بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود، گفت: قیمت‌گذاری واحدها بر اساس نظر کارشناسی صورت می‌گیرد و بانک موظف است املاک را با قیمت کارشناسی به وزارت راه واگذار کند. مالکیت این واحدها به بانک مسکن منتقل نمی‌شود و در مقابل نیز موضوع تهاتر با املاک و زمین‌های ارزنده در دستور کار قرار دارد.

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برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
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