باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا امیری مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای فارس از آمادگی مجتمعهای خدمات رفاهی استان در مسیرهای عبوری زائران اربعین خبر داد و گفت: ۱۲ مجتمع خدمات رفاهی جادهای در کریدور اربعین استان فارس قرار دارند که هماهنگیهای لازم با آنها انجام شده و امسال با آمادگی ویژه برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی فعالیت خواهند کرد.
او با اشاره به نقش مجتمعهای خدمات رفاهی در افزایش ایمنی سفر و ارائه خدمات به مسافران افزود: در مجموع ۷۱ مجتمع خدمات رفاهی جادهای در سطح استان فارس فعال است که خدماتی نظیر استراحتگاه، خدمات رفاهی و امکانات مورد نیاز مسافران و رانندگان را ارائه میکنند.
امیری تأکید کرد: این مجتمعها بهویژه در ایام پرتردد مانند اربعین، نقش مهمی در تسهیل سفرهای جادهای و ارائه خدمات مناسب به زائران و مسافران ایفا میکنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس با اشاره به توجه به تمامی ظرفیتهای حمل و نقلی و راهداری استان به خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی، گفت: مجموعهای از طرحهای پروژههای راهداری، ظرفیت خدماترسانی به زائران اربعین حسینی در استان فارس به شکل قابل توجهی افزایش یافته است که امیدواریم در کنار مجتمعهای خدمات رفاهی گامی مهم در خدمت به هموطنان و زائران برداریم.
منبع: راهداری فارس