باشگاه خبرنگاران جوان - امروز، مسجد بلال، مأمن خاطراتی بود که با صدای بهروز رضوی گره خوردهاند؛ صدایی که سالها از پشت میکروفن، واژهها را جان میبخشید و مخاطبان را به سفر در دنیای فرهنگ، ادب و اندیشه میبرد. این آیین با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و سپس دوستان و همکاران سالهای دور و نزدیک رضوی، از خاطرات و ویژگیهای اخلاقی و حرفهای او سخن گفتند.
داود نماینده، گوینده و مدیر دوبلاژ، در سخنانی با اشاره به سابقه دوستی خود با زندهیاد رضوی از دوران تحصیل، گفت: از همان سالهای نوجوانی، قدرت بیان، نفوذ کلام و روحیه آموزشی او برای همگان آشکار بود. بهروز رضوی از همان زمان علاقهمند بود دانستههای خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و این ویژگی تا پایان عمر در شخصیت او باقی ماند.
مرتضی حافظی، گوینده پیشکسوت رادیو نیز با تجلیل از جایگاه حرفهای رضوی اظهار داشت: بهروز رضوی از ارکان اثرگذار و ماندگار رادیو بود. او تمامی ویژگیهای یک گوینده تراز را در خود جمع کرده بود؛ از دانش و سواد رسانهای گرفته تا مهارت کمنظیر در انتقال مفاهیم و جانبخشی به واژهها. وقار، متانت و اخلاق حرفهای از برجستهترین خصال او به شمار میرفت.
در ادامه این مراسم، غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ضمن تسلیت درگذشت این پیشکسوت رسانه، با اشاره به نقش ممتاز او در خوانش متون ادبی گفت: گاه شعری ارزشمند سروده میشود، اما خوانشی درخور نمییابد. هنر گویندهای توانمند آن است که با درک معنا و ظرایف کلام، به متن روح و حیات ببخشد و بهروز رضوی از این موهبت برخوردار بود.
وی افزود: طنین صدای او همواره در حافظه فرهنگی ما ماندگار خواهد بود. زندهیاد رضوی صدایی گرم، نجیب و اثرگذار داشت و از ویژگیهای ممتازش، دقت در ادای صحیح واژگان و احترام عمیق به زبان فارسی بود. در صدای او نوعی دعوت به تأمل، فهم و درک نهفته بود.
در بخش دیگری از مراسم، نیما کرمی به نمایندگی از پدر خود، شهریار کرمی، گوینده و تهیهکننده پیشکسوت رادیو، متنی را قرائت کرد. در ادامه شهریار کرمی پشت تریبون رفت و با اشاره به سالهای همکاری و دوستی با زندهیاد رضوی بیان کرد: او همواره معتقد بود هیچ هنرمندی جای هنرمند دیگری را نمیگیرد و هر صاحبهنری، هویت و اثر منحصربهفرد خود را در عرصه فرهنگ و هنر بر جای میگذارد.
حجتالاسلام علی سرلک نیز در سخنانی از شخصیت حرفهای و منش اخلاقی این پیشکسوت رسانه تجلیل کرد و گفت: بهروز رضوی شخصیتی استوار، باصلابت و برخوردار از بیانی نافذ و تأثیرگذار بود که جایگاه ویژهای در تاریخ گویندگی ایران دارد.
در ادامه، پیامهای تسلیت محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، برای حاضران قرائت شد. همچنین بخشی از مراسم به مداحی اختصاص یافت و صدای زندهیاد رضوی در قالب متنی درباره ماه محرم در فضای مراسم طنینانداز شد.
پخش مستندی تصویری از خاطرات و روایتهای همکاران رادیویی درباره این چهره ماندگار رسانه نیز از دیگر بخشهای این مراسم یادبود بود.
در این مراسم، چهرههایی، چون فرهنگ جولایی، علیرضا جاویدنیا و بیوک میرزایی حضور داشتند. همچنین احمد پهلوانیان معاون صدا، محسن برمهانی، معاون سیما، محسن شاکرینژاد رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما، غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حسین قرایی مدیرکل روابط عمومی صداوسیما، محمدحسین صوفی معاون اسبق صدا و جمعی دیگر از مدیران و مسئولان رسانه ملی در این مراسم شرکت کردند.
منبع: معاونت صدای رسانه ملی