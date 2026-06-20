باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز اسکندرنیا سرپرست فرمانداری شهرستان ساری با اشاره به فعالیت ۶۴۳ واحد خبازی در این شهرستان، گفت: کیفیت آرد و نان در ساری نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته و حدود ۸۵ درصد نان تولیدی شهرستان از کیفیت مطلوب برخوردار است.
او افزود: خبازیهای شهرستان ساری ماهانه با استفاده از بیش از ۱۲۰ هزار کیسه آرد ۴۰ کیلویی، نیاز نان شهروندان را تأمین میکنند.
اسکندرنیا با بیان اینکه کارگروه آرد و نان شهرستان بهصورت منظم و با حضور دستگاههای مسئول برگزار و کیفیت آرد و نان بهطور مستمر بررسی میشود، ادامه داد: کیفیت آرد در استان و شهرستان ساری با تدابیر استاندار مازندران، همکاری شرکت غله و دستگاههای مرتب، نسبت به سالهای گذشته در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
فرماندار مرکز مازندران با بیان اینکه کیفیت نان تنها به آرد وابسته نیست، گفت: بخش مهمی از کیفیت نان به میزان مسئولیتپذیری نانوایان، نحوه خمیرگیری، رعایت زمانبندی تولید و مهارت عوامل تولید بستگی دارد.
اسکندرنیا افزود: شرایط آبوهوایی، دمای محیط و ویژگیهای گندم نیز از عوامل مؤثر در کیفیت نان هستند و در فصل برداشت گندم، به دلیل ورود گندمهای تازه به چرخه تولید، ممکن است برخی تغییرات طبیعی در کیفیت آرد مشاهده شود، اما این موضوع به هیچ وجه به معنای نامرغوب بودن آرد نیست.
او ادامه داد: در حال حاضر آرد موردنیاز نانواییها از چندین کارخانه تأمین میشود و امکان اختلاط آرد برای حفظ کیفیت مناسب فراهم شده است.
سرپرست فرمانداری شهرستان ساری با تأکید بر تشدید نظارتها بر واحدهای خبازی گفت: تیمهای بازرسی متشکل از فرمانداری، جهادکشاورزی، اداره صمت، بسیج اصناف، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی بهطور متوسط هفتهای ۳۰۰ تا ۳۵۰ مورد بازرسی در سطح شهرستان انجام میدهند
اسکندرنیا افزود: هیچگونه اغماضی در برابر تخلفات وجود ندارد و پس از تذکر اولیه، در صورت تکرار تخلف، برخورد قانونی با واحد متخلف صورت میگیرد.
او با بیان اینکه نرخ جدید نان به نانواییها ابلاغ شده و دیگر هیچ توجیهی برای کاهش کیفیت یا کمفروشی پذیرفته نیست از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ یا فرمانداری شهرستان اطلاع دهند.
فرماندار ساری همچنین درباره عرضه نان کنجدی، گفت: براساس نرخنامه ابلاغی، نانوایان تنها مجاز به دریافت دو هزار تومان اضافه بابت هر قرص نان کنجدی هستند و دریافت مبالغ بیشتر یا محاسبه نان کنجدی بهعنوان دو قرص نان، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.
اسکندرنیا با اشاره به استمرار تأمین آرد موردنیاز شهرستان افزود: در حال حاضر مشکلی در زمینه تأمین و توزیع آرد وجود ندارد و تمامی سهمیهها طبق برنامه به نانواییها تحویل میشود.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران