مدیرکل راه و شهرسازی فارس، از در دست احداث بودن بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبدالهی در جلسه شورای مسکن داخلی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس که به صورت هفتگی با هدف پیگیری روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن برگزار می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در نقاط مختلف استان فارس در دست احداث است و روند اجرای این پروژه‌ها به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار دارد.

او با اشاره به حجم گسترده فعالیت‌های اجرایی در این طرح ملی افزود: بیش از ۲۰۰ پیمانکار در پروژه‌های آماده‌سازی طرح نهضت ملی مسکن استان فارس مشغول فعالیت هستند و تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌ها به حداقل برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با بیان اینکه جلسات شورای مسکن داخلی اداره کل به صورت منظم برگزار می‌شود، گفت: در این جلسات موضوعات مختلف مرتبط با پروژه‌های نهضت ملی مسکن از جمله پیگیری تأمین و واگذاری انشعابات و شبکه‌های خدمات زیربنایی شامل آب، برق و گاز، همچنین خدمات روبنایی نظیر مسجد، درمانگاه، مدرسه، کلانتری و سایر نیازهای عمومی ساکنان مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.

عبدالهی ادامه داد: بررسی روند ساخت و ساز پروژه‌ها، صدور پایان‌کار، رفع موانع اجرایی، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژه‌های قابل افتتاح و اتخاذ تصمیمات لازم برای تسریع در اجرای طرح‌ها از دیگر محورهای مورد بحث در این جلسات است.

او تصریح کرد: چکیده مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات شورای مسکن داخلی پس از جمع‌بندی کارشناسی، در شورای مسکن استان مطرح و پس از بررسی‌های لازم برای تصویب نهایی ارائه می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های مرتبط در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار امیدواری کرد: با پیگیری مستمر، همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و تلاش تمامی عوامل اجرایی، بتوانیم پروژه‌ها را در زمان مقرر، با کیفیت مناسب و هزینه منطقی به اتمام رسانده و در اختیار مردم شریف استان فارس قرار دهیم.

عبدالهی همچنین با اشاره به سایر مأموریت‌های حوزه مسکن در استان گفت: در کنار اجرای طرح نهضت ملی مسکن، موضوع تأمین زمین و آماده‌سازی اراضی در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

او افزود: تأمین زمین برای اقشار محروم و واجدان شرایط نیز از دیگر برنامه‌های مهم اداره کل راه و شهرسازی استان فارس است که روند اجرایی آن به طور مستمر در جلسات تخصصی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

منبع: راه و شهرسازی فارس

برچسب ها: راه و شهرسازی فارس ، نهضت ملی مسکن ، استان فارس
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
مرتضی کشاورز
۱۸:۲۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام اینجانب فرزند شهیدم که هم ازطرف بنیادشهید ثبت نام کردم وهم ازطرف جهادکشاورزی درضمن سال1399هم تأییدشدم اما همچنان هیچی به هیچی
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