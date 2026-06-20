باشگاه خبرنگاران جوان - در روزگاری که نوجوانان با قهرمانهای سینمایی و اینفلوئنسرهای فضای مجازی بزرگ میشوند، داستان نوجوانی در کربلا هنوز الهامبخش است. قاسم بن الحسن، نوجوانی که در عاشورا ایستاد، نمونهای از شجاعت، ایمان و انتخاب آگاهانه در سنین کم است.
در سالهای اخیر اگر از نوجوانان درباره قهرمانهایشان بپرسید، احتمالاً نامهایی از فیلمهای مارول، فوتبالیستهای مشهور یا اینفلوئنسرهای فضای مجازی را میشنوید. قهرمانهایی که با قدرتهای خارقالعاده یا زندگیهای پر زرق و برق شناخته میشوند. اما در دل تاریخ اسلام، نوجوانی وجود دارد که بدون جلوههای سینمایی و بدون قدرتهای افسانهای، داستانی از شجاعت و ایمان نوشته که قرنها بعد هنوز درباره آن سخن گفته میشود. نام او قاسم بن الحسن است. قاسم فرزند امام حسن مجتبی علیهالسلام و برادرزاده امام حسین علیهالسلام بود. او در واقعه کربلا نوجوانی کمسن بود؛ نوجوانی که هنوز در آغاز مسیر زندگی قرار داشت. با این حال در همان سن، در برابر یکی از سختترین تصمیمهای زندگی قرار گرفت: ماندن در کنار امام یا انتخاب امنیت و زندگی.
روایت مشهور از شب عاشورا تصویری روشن از شخصیت او ارائه میدهد. وقتی امام حسین علیهالسلام از یاران خود پرسیدند که مرگ در راه حق را چگونه میبینند، قاسم جملهای گفت که در تاریخ ماندگار شد. او پاسخ داد مرگ در راه حق برای او از عسل شیرینتر است. این جمله فقط یک شعار احساسی نبود؛ بیانگر درکی عمیق از ارزشها در ذهن یک نوجوان بود. اگر این صحنه را با دنیای امروز مقایسه کنیم، شاید بهتر بتوان اهمیت آن را درک کرد. نوجوانان امروز در جهانی زندگی میکنند که انتخابهایشان تحت تأثیر رسانهها، شبکههای اجتماعی و الگوهای مختلف قرار دارد. بسیاری از آنان در جستجوی هویت و الگو هستند. گاهی این الگوها از میان چهرههای مشهور انتخاب میشود؛ کسانی که سبک زندگی یا موفقیتشان مورد توجه قرار گرفته است.
اما تفاوت مهم میان قهرمانهای رسانهای و قهرمانهای تاریخی در نوع الهامبخشی آنان است. قهرمانهای رسانهای معمولاً با موفقیت فردی، شهرت یا قدرت شناخته میشوند، در حالی که قهرمانهایی مانند قاسم بن الحسن با انتخابهای اخلاقی و مسئولیتپذیری در لحظههای سخت شناخته میشوند.
در روایتهای عاشورا آمده است که قاسم برای رفتن به میدان ابتدا با مخالفت امام حسین علیهالسلام روبهرو شد. طبیعی هم بود؛ امام نمیخواست نوجوانی از خاندان خود را در میدان جنگ ببیند. اما اصرار و اشتیاق قاسم نشان میداد که تصمیم او از روی احساس لحظهای نیست. او خود را بخشی از مسئولیت بزرگ دفاع از حق میدانست. در اینجا نکتهای وجود دارد که برای جامعه امروز نیز قابل تأمل است. بسیاری از نوجوانان امروز به دنبال معنا و نقش در زندگی هستند. آنها میخواهند بدانند جایگاهشان در جامعه چیست و چگونه میتوانند تأثیرگذار باشند. داستان قاسم بن الحسن دقیقاً همین پرسش را پاسخ میدهد. او نشان داد که سن کم مانع مسئولیتپذیری نیست.
گاهی تصور میشود مفاهیمی مانند ایثار، وفاداری یا شجاعت تنها مربوط به دورانهای گذشته است. اما اگر به زندگی روزمره نگاه کنیم، میبینیم نوجوانان امروز نیز با انتخابهای مهمی روبهرو هستند. انتخاب میان صداقت و دروغ، میان همراهی با جمع یا ایستادن بر سر اصول، میان مسیر آسان یا مسیر درست. در فضای مدرسه، در جمع دوستان یا در محیط مجازی، بارها چنین موقعیتهایی شکل میگیرد. نوجوانی که در برابر فشار دوستان برای انجام کار نادرست مقاومت میکند، یا کسی که در فضای مجازی از حقیقت دفاع میکند، در واقع نوعی از همان شجاعت اخلاقی را تجربه میکند.
داستان قاسم بن الحسن از این جهت برای نسل امروز قابل فهم است که او نیز در سنین نوجوانی با چنین انتخابی روبهرو شد. او میتوانست مانند بسیاری دیگر از نوجوانان به زندگی معمولی فکر کند، اما تصمیم گرفت در کنار امام زمان خود بایستد. این مسئله در فرهنگ عاشورا اهمیت زیادی دارد. عاشورا فقط روایت نبردی در گذشته نیست؛ مدرسهای از انتخابهای اخلاقی است. در این مدرسه، هر شخصیت نماینده یک نوع تصمیم است. برخی مانند یاران امام مسیر وفاداری را انتخاب کردند و برخی دیگر در جبهه مقابل قرار گرفتند.
قاسم بن الحسن در این میان نماینده نسل جوان در عاشورا است. حضور او نشان میدهد که حرکت امام حسین علیهالسلام فقط جنبشی از سوی بزرگان و فرماندهان نبود، بلکه جوانان و نوجوانان نیز در آن نقش داشتند.
در سالهای اخیر نیز توجه به الگوهای نوجوان در فرهنگ دینی بیشتر شده است. در برنامههای فرهنگی محرم، در فیلمها و در روایتهای رسانهای، داستان قاسم بن الحسن بارها بازخوانی شده است. دلیل این توجه آن است که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوهای مثبت برای نوجوانان نیاز دارد. در دنیایی که گاهی شهرت و ثروت معیار موفقیت معرفی میشود، روایت زندگی نوجوانی که معیارش وفاداری به حقیقت بود میتواند نگاه تازهای ایجاد کند. این روایت نشان میدهد که قهرمان بودن فقط به قدرت بدنی یا شهرت وابسته نیست؛ گاهی یک تصمیم درست در لحظهای حساس میتواند انسان را به الگویی ماندگار تبدیل کند.
همچنین داستان قاسم یادآور نقش خانواده در شکلگیری شخصیت نوجوانان است. او در خانوادهای رشد کرد که ارزشهای دینی و اخلاقی در آن جایگاه مهمی داشت. تربیت در مکتب امام حسن علیهالسلام و همراهی با امام حسین علیهالسلام باعث شد که درک عمیقی از مسئولیت و حق داشته باشد.
امروز نیز خانوادهها نقش مهمی در معرفی الگوها به فرزندان دارند. اگر نوجوانان با داستانهایی از شجاعت، وفاداری و انتخابهای اخلاقی آشنا شوند، احتمال بیشتری دارد که در زندگی خود نیز چنین ارزشهایی را جدی بگیرند. شاید به همین دلیل است که با گذشت قرنها، نام قاسم بن الحسن همچنان در مجالس محرم زنده است. هر سال نوجوانان بسیاری داستان او را میشنوند و با شخصیتی آشنا میشوند که نشان میدهد سن کم مانع بزرگی برای درک حقیقت نیست.
در دنیای پرسرعت امروز که الگوها به سرعت میآیند و میروند، برخی داستانها همچنان ماندگار میمانند. داستان نوجوانی در کربلا که در کنار امام زمان خود ایستاد، از همان روایتهایی است که هر نسل میتواند معنای تازهای از آن پیدا کند.
منبع: خبر آنلاین