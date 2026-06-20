باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی بابائی با اشاره به اهمیت روزافزون صنعت غذا در منطقه، اظهار کرد: صنعت غذایی یکی از بخشهای پیشران اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی محسوب میشود و دولت تاجیکستان نیز در چارچوب برنامههای توسعه صنعتی خود، سرمایهگذاری گستردهای را برای توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری مواد غذایی، ارتقای فناوریهای تولید، توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی در دستور کار قرار داده است.
به گفته وی؛ همایش بینالمللی صنعت غذایی تاجیکستان ۲۰۲۶ با حضور مقامات ارشد دولتی، سازمانهای بینالمللی، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و شرکتهای فعال در حوزه صنایع غذایی از بیش از ۱۵ کشور جهان، در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰ و ۲۱ اوت ۲۰۲۶) در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد و بدون تردید این رویداد فرصتی ارزشمند برای توسعه همکاریهای اقتصادی، صنعتی و تجاری میان ج. ا ایران و کشورهای آسیای مرکزی و بستری مناسب برای معرفی توانمندیهای صادراتی و صنعتی ج.ا ایران فراهم میکند.
سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیتهای گسترده ایران در حوزه صنایع غذایی، صنایع تبدیلی کشاورزی، ماشینآلات و تجهیزات فرآوری مواد غذایی، صنایع بستهبندی، محصولات دانشبنیان و خدمات فنی و مهندسی، اظهار کرد: شرکتهای ایرانی از توانمندیهای قابل توجهی در حوزه تولید و صادرات محصولات غذایی، فناوریهای نوین فرآوری و تجهیزات صنعتی برخوردار هستند و حضور هدفمند آنها در این رویداد میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری مشترک در بازار تاجیکستان و سایر کشورهای منطقه باشد.
بابائی همچنین با تأکید بر اشتراکات فرهنگی، زبانی و تاریخی میان ایران و تاجیکستان خاطرنشان کرد: روابط دوستانه دو کشور طی سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته و توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری به عنوان یکی از اولویتهای مشترک تهران و دوشنبه مورد توجه قرار گرفته است. در چنین شرایطی، حضور فعال بخش خصوصی ایران در رویدادهای تخصصی و نمایشگاهی تاجیکستان میتواند نقش مؤثری در افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد شبکههای همکاری جدید و گسترش حضور کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای منطقهای ایفا کند.
وی افزود: بر اساس برنامه اعلامشده، در این همایش نشستهای تخصصی در حوزه تأمین مواد اولیه، فناوری و ایمنی غذایی، صادرات و لجستیک، معرفی پروژههای سرمایهگذاری و همچنین جلسات تجاری B2B میان تولیدکنندگان، خریداران، سرمایهگذاران و شرکای تجاری برگزار خواهد شد که فرصت مناسبی برای رایزنی مستقیم و توسعه همکاریهای تجاری فراهم میآورد.
سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران از فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، تشکلهای تخصصی، انجمنهای صنایع غذایی، شرکتهای تولیدی و دانشبنیان، سازندگان ماشینآلات و تجهیزات صنایع غذایی و سایر علاقهمندان دعوت کرد با بهرهگیری از این فرصت، نسبت به بررسی ظرفیتهای مشارکت و حضور در این رویداد اقدام کنند.
وی در پایان تصریح کرد: توسعه حضور شرکتهای ایرانی در رویدادهای تخصصی منطقهای، یکی از ابزارهای مؤثر برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، افزایش سهم ایران از بازارهای هدف و توسعه همکاریهای بلندمدت با کشورهای همسایه و منطقه محسوب میشود و همایش بینالمللی صنعت غذایی تاجیکستان ۲۰۲۶ میتواند در این مسیر نقش مهمی ایفا کند.