باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی با رصدهای اطلاعاتی به خبری مبنی بر تهیه و توزیع برنجهای تقلبی در یک کارگاه کابینت سازی در مناطقی از حاشیه شهر مرودشت و شیراز دست یافتند.
او افزود: در تکمیل تحقیقات و حضور به موقع پلیس آگاهی مشخص شد ۴ فرد سودجو با خریداری برنجهای نامرغوب و تبدیل آن با دستگاههای سورتینگ و افزودن رنگ دانه، روغن، زردچوبه و سبوس برنج طوری که قابل تشخیص برای همه مردم نباشد، تبدیل به برنج معتبر ایرانی میکردند و سپس برنجها را با کیسههای برند معتبر و مرغوب بسته بندی کرده و قصد فروش بین کسبه سطح شهر مرودشت، شیراز و سایر استانها به قیمت بالا داشتند.
فرمانده انتظامی مرودشت تصریح کرد: ماموران پس از شناسایی محل و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی وارد عمل شدند و ضمن دستگیری ۲ فرد متخلف، در بازرسی از آن محل ۴ تن برنج تقلبی را کشف کردند.
سرهنگ مردانی ادامه داد: هر ۲ کارگاه مهر و موم و ارزش برنجهای کشف شده از سوی کارشناسان ۱۶ میلیارد ریال برآورد شده است.
او با بیان اینکه افراد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، گفت: تلاش جهت شناسایی سایر همدستان و مکانهایی که به این روش امنیت غذایی شهروندان را به خطر میانداختند، ادامه دارد.
منبع: پلیس فارس