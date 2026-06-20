برنج‌های تقلبی با بسته‌بندی‌های فریبنده در یک کارگاه کابینت‌سازی در مرودشت کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی با رصد‌های اطلاعاتی به خبری مبنی بر تهیه و توزیع برنج‌های تقلبی در یک کارگاه کابینت سازی در مناطقی از حاشیه شهر مرودشت و شیراز دست یافتند.

او افزود: در تکمیل تحقیقات و حضور به موقع پلیس آگاهی مشخص شد ۴ فرد سودجو با خریداری برنج‌های نامرغوب و تبدیل آن با دستگاه‌های سورتینگ و افزودن رنگ دانه، روغن، زردچوبه و سبوس برنج طوری که قابل تشخیص برای همه مردم نباشد، تبدیل به برنج معتبر ایرانی می‌کردند و سپس برنج‌ها را با کیسه‌های برند معتبر و مرغوب بسته بندی کرده و قصد فروش بین کسبه سطح شهر مرودشت، شیراز و سایر استان‌ها به قیمت بالا داشتند.

فرمانده انتظامی مرودشت تصریح کرد: ماموران پس از شناسایی محل و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی وارد عمل شدند و ضمن دستگیری ۲ فرد متخلف، در بازرسی از آن محل ۴ تن برنج تقلبی را کشف کردند.

سرهنگ مردانی ادامه داد: هر ۲ کارگاه مهر و موم و ارزش برنج‌های کشف شده از سوی کارشناسان ۱۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

او با بیان اینکه افراد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، گفت: تلاش جهت شناسایی سایر همدستان و مکان‌هایی که به این روش امنیت غذایی شهروندان را به خطر می‌انداختند، ادامه دارد.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: برنج های تقلبی ، شبکه توزیع ، توزیع برنج
خبرهای مرتبط
توقیف ۵۹ تن برنج تقلبی با دستور مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس
عرضه برنج‌های تقلبی به جای برنج درجه یک ایرانی
حکم پرونده برنج‌های تقلبی صادر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو؛ گام بلند شیراز برای تکمیل شبکه حمل‌ونقل ریلی
رضا انصاری سرپرست شهرداری صدرا شد
از هشدار به بانوان موتورسیکلت سوار تا توقیف محموله‌های قاچاق در فارس
زنگ خطر جدی برای منابع آبی فارس/پایداری آب شرب به «صرفه‌جویی همگانی» گره خورده است
ثروت آفرینی با گلرنگ؛ ۵۰ تن محصول با کیفیت در آستانه برداشت
پیشروی آرام گرما و میهمانی گرد و خاک در پهنه فارس
افزایش صادرات نفت کافی نیست/ بازگشت منابع ارزی اهمیت دارد
لزوم استقرار سامانه پایش آنلاین و نظارت هوشمند بر فعالیت معادن غرب شیراز
آخرین اخبار
رضا انصاری سرپرست شهرداری صدرا شد
افزایش صادرات نفت کافی نیست/ بازگشت منابع ارزی اهمیت دارد
لزوم استقرار سامانه پایش آنلاین و نظارت هوشمند بر فعالیت معادن غرب شیراز
پیشروی آرام گرما و میهمانی گرد و خاک در پهنه فارس
ثروت آفرینی با گلرنگ؛ ۵۰ تن محصول با کیفیت در آستانه برداشت
اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو؛ گام بلند شیراز برای تکمیل شبکه حمل‌ونقل ریلی
از هشدار به بانوان موتورسیکلت سوار تا توقیف محموله‌های قاچاق در فارس
زنگ خطر جدی برای منابع آبی فارس/پایداری آب شرب به «صرفه‌جویی همگانی» گره خورده است
۷ برابری ذرت فارس در یک بهار؛ رکوردی که با ۱۴۰ سانتیمتر فاصله رقم خورد
درگیری ملکی در حوالی شیراز؛ ۵ تن مصدوم و ۵ نفر دستگیر شدند
تأکید بر احیای ITMC با برنامه توسعه‌ای در کنار تأمین ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی
تعیین تکلیف ۲۵ پرونده صنعتی و معدنی فارس در کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک
کارگاه کابینت‌سازی در مرودشت؛ پاتوق جدید شبکه توزیع برنج تقلبی با بسته‌بندی‌های فریبنده
قزاقستان؛ سکوی ورود به بازار اوراسیا برای تجار ایرانی
آمادگی ۱۲ مجتمع خدمات رفاهی جاده‌ای در کریدور اربعین فارس برای خدمت‌رسانی به زائران 
بیش از ۹۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در فارس در دست احداث است
تعطیلی اماکن تاریخی و موزه‌های فارس در ایام تاسوعا و عاشورا
۵ متخلف آتش‌زدن کاه و کلش در مرودشت به قانون سپرده شدند
هر واحد صنفی یک موکب خدمت‌رسانی است
۸۰ هزار واحد صنفی در شیراز فعال هستند/۹۷ درصد واحدهای صنفی عملکرد مطلوب دارند لید
دستگاه‌های فارس برای فسخ واگذاری اراضی‌های بلاتکلیف اقدام کنند
تولید سالانه ۳۲۰ تن گوشت شترمرغ در واحد‌های پرورش فارس