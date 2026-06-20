خبرگزاری ملی لبنان از شهادت دست‌کم ۱۲ نفر در حملات هوایی و پهپادی اسرائیل به مناطق مختلف این کشور از ساعات اولیه بامداد امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری ملی لبنان از شهادت حداقل ۱۲ نفر در حملات هوایی و پهپادی اسرائیل به مناطق مختلف این کشور از ساعات اولیه بامداد امروز خبر داد. این حملات که نقض آشکار آتش‌بس تلقی می‌شود، مناطق جنوبی و شرقی لبنان را درگیر کرده و تلفات سنگینی بر جای گذاشته است.

بر اساس گزارش‌ها، در منطقه بقاع غربی در شرق لبنان، یک نفر در شهر سحمر جان باخت. در جنوب لبنان نیز یک سرباز ارتش این کشور در روستای کفر رمان در منطقه نبطیه به شهادت رسید. وحشتناک‌ترین حادثه در روستای بریش در منطقه صور رخ داد که در آن یک خانواده چهار نفره شامل پدر، مادر و دو کودک به طور کامل شهید شدند.

در منطقه نبطیه نیز حملات شدیدی صورت گرفت. یک حمله دوگانه به روستای عرب سلیم سه شهید برجای گذاشت و یک نفر دیگر در شهرداری دیرالزهرانی جان باخت. همچنین حمله پهپادی به یک موتورسیکلت در روستای دویر یک شهید داد و در شهرداری شحور در منطقه صور نیز یک نفر دیگر به این فهرست مرگبار افزوده شد.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته خبر‌هایی از توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حزب‌الله منتشر شده بود، اما نقض مداوم آتش‌بس توسط اسرائیل، نگرانی‌ها را از گسترش دامنه درگیری در منطقه افزایش داده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهدای لبنان ، حمله اسرائیل به لبنان
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