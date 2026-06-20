مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس، با اشاره به اهمیت ایام سوگواری محرم، از تعطیلی تمامی اماکن تحت نظارت این اداره کل در ایام تاسوعا و عاشورا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی در خصوص برنامه‌های این اداره‌کل در ایام عزاداری اظهار کرد: تاسوعا و عاشورای حسینی، نمادی از ایستادگی در برابر ظلم و تجلی بالاترین مرتبه ایثار و فداکاری است. حرمت این ایام و حضور در محافل عزاداری، بخشی از هویت و ایمان ماست که باید با تمام وجود پاس داشته شود.

او با اشاره به تقویم رسمی تعطیلات موزه‌ها و اماکن تاریخی-فرهنگی تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تصریح کرد: تمامی اماکن زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی فارس از جمله آرامگاه‌های حافظ و سعدی، ارگ کریم‌خانی، مجموعه‌های جهانی تخت جمشید و پاسارگاد، آثار باستانی نقش رستم و نقش رجب، کاخ اردشیر فیروزآباد در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس ادامه داد: همچنین موزه‌های هفت تنان، پارس و گرمابه وکیل، در ایام چهارشنبه سوم و پنج‌شنبه چهارم تیرماه به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل خواهند بود.

منبع: میراث فرهنگی فارس

برچسب ها: تعطیلی ، اماکن تاریخی فارس ، تاسوعا حسینی ، عاشورا
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