باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی در خصوص برنامههای این ادارهکل در ایام عزاداری اظهار کرد: تاسوعا و عاشورای حسینی، نمادی از ایستادگی در برابر ظلم و تجلی بالاترین مرتبه ایثار و فداکاری است. حرمت این ایام و حضور در محافل عزاداری، بخشی از هویت و ایمان ماست که باید با تمام وجود پاس داشته شود.
او با اشاره به تقویم رسمی تعطیلات موزهها و اماکن تاریخی-فرهنگی تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، تصریح کرد: تمامی اماکن زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی فارس از جمله آرامگاههای حافظ و سعدی، ارگ کریمخانی، مجموعههای جهانی تخت جمشید و پاسارگاد، آثار باستانی نقش رستم و نقش رجب، کاخ اردشیر فیروزآباد در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس ادامه داد: همچنین موزههای هفت تنان، پارس و گرمابه وکیل، در ایام چهارشنبه سوم و پنجشنبه چهارم تیرماه به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل خواهند بود.
منبع: میراث فرهنگی فارس