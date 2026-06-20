در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۹ هزار و ۱۲ واحد در سطح ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۹ هزار و ۱۲ واحد در سطح ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۷۰۶ واحد در سطح ۱ میلیون و ۳۵۲ هزار واحدی ایستاد.

سه نماد فارس، فملی و شیراز بیشترین تاثیر و سه نماد وتجارت، وبملت و فملی پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار بورس بودند.

شاخص کل‌ فرابورس هم با افزایش ۱۲۹ واحد در ارتفاع ۳۹ هزار و ۸۰ واحد ایستاد؛ سه نماد مارون، کگهر و سامان بيشترين تأثیر و سه نماد کولان، شيفته و پاریز پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار فرابورس بودند.

امروز گروه بانک‌ها با ارزش ۵ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بودند و بعد از آن گروه فلزات اساسی و شیمیایی در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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