باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۹ هزار و ۱۲ واحد در سطح ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۷۰۶ واحد در سطح ۱ میلیون و ۳۵۲ هزار واحدی ایستاد.

سه نماد فارس، فملی و شیراز بیشترین تاثیر و سه نماد وتجارت، وبملت و فملی پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار بورس بودند.

شاخص کل‌ فرابورس هم با افزایش ۱۲۹ واحد در ارتفاع ۳۹ هزار و ۸۰ واحد ایستاد؛ سه نماد مارون، کگهر و سامان بيشترين تأثیر و سه نماد کولان، شيفته و پاریز پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار فرابورس بودند.

امروز گروه بانک‌ها با ارزش ۵ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بودند و بعد از آن گروه فلزات اساسی و شیمیایی در جایگاه دوم و سوم ایستادند.