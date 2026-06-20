باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تقویت دیپلماسی تجاری و با هدف عبور از روش‌های سنتی صادرات، همایش تخصصی "باید‌ها و نباید‌های تجارت با قزاقستان" به میزبانی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس برگزار شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس گفت. این رویداد که از سلسله برنامه‌های این شرکت برای نفوذ به بازار‌های اوراسیا محسوب می‌شود، بستری را فراهم کرد تا تجار و صادرکنندگان با بررسی ظرفیت‌های کلیدی قزاقستان، برای ورود به بازار‌های وسیع‌تر آسیای مرکزی و روسیه هم‌افزایی کنند.

محسن نهاوندی ضمن تاکید بر تداوم این سلسله‌برنامه‌ها به منظور به اشتراک گذاشتن تجربیات و توسعه دانش صادراتی گفت: تمام تلاش ما این است که این برنامه‌ها را به صورت هفتگی برگزار کنیم.

او با اشاره به رویکرد آموزشی و آسیب‌شناسی این سلسله همایش ها، بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به بازار کشور‌های منطقه و گذار به مشارکت‌های اقتصادی پایدار تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس، با اشاره به برنامه‌ریزی برای بازار‌های هدف بعدی افزود: پس از بررسی ظرفیت‌های قزاقستان، برنامه‌ریزی برای کشور‌های ازبکستان و روسیه در دستور کار هفته‌های آتی قرار دارد.

سهراب شرفی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس، هم در این نشست با اشاره به سیاست‌های ناگهانی در حوزه تجارت خارجی، بر ضرورت بهره‌گیری از خرد جمعی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه خلأ چنین همایش‌هایی سال‌ها در استان فارس احساس می‌شد، اظهار داشت: متأسفانه بخشنامه‌های خلق‌الساعه و گوناگون سازمان توسعه تجارت، بسیاری از فعالیت‌های صادراتی را زمین‌گیر کرده است.

شرفی پیشنهاد داد برای عبور از این موانع، یک کارگروه تخصصی متشکل از خبرگان صادرات و واردات تشکیل شود تا با رایزنی مستقیم با نمایندگان مجلس و نهاد‌های سیاست‌گذار، بستری برای تسهیلگری در روند صادرات و رفع موانع قانونی فراهم گردد.

خانم پابرجا، رایزن سازمان توسعه تجارت در قزاقستان اظهار کرد: هدف از این نشست، ارائه ظرفیت‌های تجاری جمهوری قزاقستان به عنوان بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی و یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران در منطقه اوراسیا است.

او تصریح کرد: باید از نگاه سنتی به قزاقستان به عنوان یک بازار مصرف صرف فاصله گرفت. این کشور با قرار گرفتن در مسیر کریدور میانی و داشتن زیرساخت‌های رو به رشد، به سرعت در حال تبدیل شدن به یک قطب تولید و ترانزیت در منطقه اوراسیا است.

پابرجا با تأکید بر اینکه قیمت دیگر تنها فاکتور رقابت نیست، افزود: کیفیت، استاندارد، خدمات پس از فروش و ثبات در تأمین کالا، مزیت‌های رقابتی اصلی هستند. همچنین، فعالان اقتصادی باید به جای نگاه مقطعی، به دنبال سرمایه‌گذاری‌های مشترک و انتقال فناوری باشند تا بتوانند در برابر رقبای قدرتمندی از چین، ترکیه و روسیه دوام بیاورند.

او خاطرنشان کرد که قزاقستان می‌تواند سکوی ورود تجار ایرانی به بازار بزرگ کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و آسیای مرکزی باشد.

رایزن سازمان توسعه تجارت در قزاقستان با اشاره به قرار گرفتن اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسیر کریدور میانی گفت: سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای که در زیرساخت‌های حمل و نقل و اصلاحات اقتصادی دولت در این مسیر در حال شکل گیری است، اثبات می‌کند که بازار قزاقستان، نقشی فراتر از یک بازار ملی را بر عهده دارد.

او در ادامه افزود: تجارت با قزاقستان به معنای دسترسی به بازاری فراتر از یک کشور با جمعیت ۲۰ میلیون نفر است و در واقع حضور موفق در این بازار می‌تواند سکوی ورود به بازار‌های آسیای مرکزی منطقه قفقاز و کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسی محسوب شود.

در ادامه این نشست، عابدی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان، ضمن ارائه گزارش از اقدامات اخیر، بر موفقیت‌های به دست آمده در زمینه ترانزیت کالا تأکید کرد.

او از مدیریت موفق واردات نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از جمله روغن و سویا خبر داد و افزود: با توجه به انسداد‌های اخیر در مسیر‌های جنوبی، با استفاده از توافق‌نامه‌های حمل‌ونقلی، توانسته‌ایم مسیر ترانزیتی از طریق چین و ترکمنستان را برای واحد‌های تولیدی فعال کنیم.

عابدی ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی، از صادرکنندگان خواست با تکیه بر اطلاعات دقیق بازار و همکاری با اتاق مشترک، هزینه‌های ورود به بازار‌های هدف را کاهش دهند.

منبع: نمایشگاه بین المللی فارس