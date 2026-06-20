باشگاه خبرنگاران جوان - جایگاه انسان در قرآن، بر ضرورت توجه متعادل به جسم و روح در زندگی فردی و اجتماعی تأکید شده است و هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به نیازهای طبیعی و عاطفی، می‌تواند به شکل‌گیری حق‌الناس‌های پنهان و افزایش اختلافات و جدایی‌های خانوادگی منجر شود.

و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه

بزرگترین همایش و یا مجلسی که در عالم برگزار شده مجلس معرفی انسان است. این جلسه باشکوهترین جلسه بوده، خداوند متعال وقتی انسان را خلق کرد جلسه معارفه گذاشت ، برای هیچ کدام از مخلوقات دیگر جلسه معارفه نگذاشت. این انسان پایین ترین مرتبه وجودیش چیه؟ پایین ترین مرتبه انسان بدن است، از بدن شروع میشود و تا بی نهایت میرود به بالا. این بدن طبقه اول ساختمان‌وجود ماست. معمولا در ساختمان ها طبقه اول را محکمتر میسازند، بدن انسان هم باید درست نگه داشته شود تا برسد به مراتب بالاتر که قلب و روح و جان انسان است.

اگر این بدن نبود که ما به این دنیا نمی آمدیم و هیچ چیز نمیدیدیم و حس نمی کردیم. ما تحت تأثیر دو مسلک هندوها و مسیحیان نسبت به بدن بی توجه شدیم. کسی که به بدن توجه ندارد به روح هم نمی تواند توجه کند.

در سوره علق اولین سوره ای که برپیامبر نازل شد خداوند چنین شروع می کند:

بخوان به نام پروردگارت، کدام خدا ؟

خلق الانسان من علق

اولین چیزی که خدا بیان می کند آفریدن تن است. در سوره مؤمنون خدا تمام مراحل خلقت انسان را بیان می کند. امام حسین در روز عاشورا ۵۷ سال داشتند، ایشون با اون همه تشنگی و گرسنگی اینقدر بدن قوی داشتن که در جنگ تن به تن نتوانستند حضرت را از پا درآورند، ما فکر می کنیم فقط باید به روحمان اهمیت بدهیم. اولین شرط درست زندگی کردن رسیدگی متعادل به بدن است، بدن در قیامت شهادت می دهد و شکایت می کند که به نیازهاش اهمیت ندادیم. حبیب ابن مظاهر ۹۰ سالش بودو فرمانده سپاه بود و در کربلا با قوت جنگید. مسلم ابن عوسجه ۹۴ سالش بود و دلاورانه جنگید.

ما تحت تعالیم عرفان هندی و مسیحی از بدنمان غافل شدیم. اما هندیها ریاضتهای شدید دارند و کار درستی نیست، از طرف دیگر از مسیحیان تأثیر گرفتیم که بحث غریزه جنسی با تعالی روح منافات دارد . برای همین اسقف ها و راهبه ها ی مسیحی ازدواج نمی کنند.

یکی از اصحاب نزدیک پیامبر عثمان ابن مظعون، مدتی از همسرش فاصله گرفت و دائم مشغول عبادت شده بود. همسر عثمان شکایت به یکی از همسران پیامبر برد و همسر پیامبر به پیامبر گفت ، پیامبر تا شنید عصبانی و بدون کفش به سمت مسجد دوید و مسلمانان را فراخواند و گفت من پیامبر شما هستم غذا میخورم میخوابم و مسائل زناشوییم سر جاشه و فرمود النکاح سنتی، اینجا به غلط میگن ازدواج، در حالیکه منظور زناشویی است، مرد یا زنی که کوتاهی کند در مسئله زناشویی مسلمان از دنیا نمیره، فمن رغب عن سنتی فلیس منی.

متاسفانه در زندگی ها خیلی در این زمینه کوتاهی دارند و این از حق الناس های بزرگ است که امروزه باعث بروز اختلافات و جداییهای زیادی می شود و اینها بر می گردد به همان نگاه اشتباه به تن که تن و جسم را خوار می شمرد.

منبع: شفقنا