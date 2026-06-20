مبلغ وام اشتغال باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در قانون بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی شده است که وام اشتغال مانند سال‌های قبل در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. سه ماهه اول سال به پایان رسید، اما هنوز بانک مرکزی نسبت به تعیین سهمیه بانک‌ها برای پرداخت وام اشتغال و تخصیص اعتبار لازم اقدام نکرده است.

همه ساله بخشی از وام اشتغال در اختیار نهاد‌های حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی قرار می‌گیرد تا در زمینه توانمندسازی مددجویان به کار بیفتد. به زعم کارشناسان، اگر به موقع مبالغ به نهاد‌های حمایتی نرسد، عملاً هدف قانون‌گذار مبنی بر توانمندسازی مددجویان تحقق پیدا نمی‌کند.

اشتغال‌زایی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت باید انجام دهد. به ویژه در شرایط فعلی که معیشت اقشار ضعیف جامعه بر اثر جنگ و شرایط تورمی به شدت آسیب دیده است، هدایت اعتبارات به این بخش اهمیت بیشتری دارد.

به زعم کارشناسان، در وضعیتی که کشور تحت فشار جنگ است، باید هدایت اعتبارات به حوزه‌های مولد و موثر اقتصادی مدنظر باشد. به نحوی که حتی‌الامکان به تحرک اقتصادی در کشور کمک شود و زمینه تورم از بین برود. به ویژه این موضوع اهمیت دارد که وام اشتغال مددجویان به سرعت پرداخت شود.

غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که ۲۰۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی یک کسب و کار و یا سهیم شدن مددجویان در پنل‌های خورشیدی کفایت نمی‌کند، تصریح کرد: وقتی وام اشتغال به مددجویان و متقاضیان پرداخت می‌شود، هدف این است که در عمل توانمندسازی اقشار ضعیف انجام شود. اما در صورتی که اعتبارات به حدی اندک باشد که کفاف راه‌اندازی یک کسب و کار جدید را ندهد، عملاً هدف مدنظر قانون‌گذار محقق نمی‌شود.

وی ادامه داد: مبلغ وام اشتغال به میزان ۲۰۰ میلیون تومان با توجه به شرایط تورمی فعلی نمی‌تواند برای اشتغال‌زایی کفایت کند. به ویژه با توجه به جنگ تحمیلی اخیر و این که معیشت اقشار ضعیف به شدت آسیب دیده است، اعطای به موقع وام اشتغال به مددجویان اهمیت زیادی دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طرح کمیته امداد امام خمینی (ره) مبنی بر به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی مثبت ارزیابی می‌شود. به این ترتیب، از یک طرف توانمندسازی مددجویان صورت می‌گیرد و از طرف دیگر، برای مشکل ناترازی انرژی در کشور چاره‌اندیشی می‌شود.

شریعتی گفت: موضوع مهم این است که مبالغ به موقع در اختیار متقاضیان و به ویژه مددجویان قرار بگیرد. در غیر این صورت، کارآیی لازم را نخواهد داشت. از طرف دیگر، مبلغ وام اشتغال نیز باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند و به ۳۵۰ میلیون تومان برسد.

وی ادامه داد: هزینه‌ها به اندازه‌ای بالا رفته است که مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید و یا سهیم شدن مددجویان در پنل‌های خورشیدی کفایت نمی‌کند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: در شرایطی که بر اثر جنگ تحمیلی کسب و کار‌ها به شدت آسیب دیده‌اند و اقشار ضعیف جامعه نیز با مشکلات معیشتی رو‌به‌رو هستند، حمایت از آنها از طریق اعطای به موقع و مکفی وام اشتغال ضرورت دارد.