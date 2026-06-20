باشگاه خبرنگاران جوان - هرچند سخنان و انتقاد کم سابقه ترامپ و معاونش از کابینه نتانیاهو میتواند در دایره «دعوای زرگری» این دو دولت جنایتکار تعریف شود، اما خواسته یا ناخواسته پرده از ضعفهایی برمیدارد که صهیونیستها سالها در پی سرپوش گذاشتن برآنها بودند.
جیدی ونس، معاون ترامپ اخیرا اعتراف کرده است که عمده توان نظامی اسرائیل از مهمات و تسلیحاتی تامین میشود که پول آن «توسط مالیات دهندگان آمریکایی» تامین میشود و ترامپ هم به وضوح گفته که اگر تسلیحات و کمکهای آمریکا نبود «اسرائیلی وجود نداشت».
رئیس جمهور وراج آمریکا که با دهان لقیهایش در برخی مواقع پرده دری میکند، به تازگی گفته است: «نتانیاهو همکاری خوبی با من دارد، اما او خود به شما خواهد گفت که تسلیحات اصلی در دست ماست، تمام توافق در اختیار ماست و بمبافکنهای بی-۲ و دیگر تجهیزات متعلق به ما هستند.»
پس از مواجهه رژیم صهیونیستی با ایران و جنگ رودرو با کشورمان، ضعف ذاتی این رژیم به خوبی نمایان شد. خصوصا که در جنگ ۱۲ روزه با وجود پشتیبانی آمریکا و متحدانش از تلآویو، آثار شکست ظرف چند روز در جنگی که اسرائیل ادعا میکرد به تنهایی به آن ورود کرده، به وضوح نمایان بود.
جنایت با چاقوی عاریهای
از زمان امضای پیمان کمپ دیوید بین اسرائیل و دولت وقت مصر (انورسادات) آمریکا متعهد شده است تا سالانه چهار میلیارد دلار کمک نظامی به این رژیم ارائه دهد. این امر درحالی است هرگاه اسرائیل وارد جنگی میشود، میزان کمکهای واشنگتن به تلآویو به شدت افزایش مییابد.
طی آمارهای ارائه شده از سوی مؤسسه واتسون دانشگاه براون، پس از هفتم اکتبر و گیر افتادن ارتش اسرائیل در باتلاق غزه، ایالات متحده در طی دو سال چیزی در حدود ۲۱.۷ میلیارد دلار به اسرائیل کمک نظامی کرده است. از جنگندههای اف-۳۵ گرفته تا بمبافکنهای مورد اشاره ترامپ، بمبهای سنگرشکن، موشکهای هدایت شوند و... که تسلیحات راهبردی ارتش اسرائیل در هر منازعهای هستند، همگی از سوی آمریکا تامین میشوند. با چشم پوشی بر نیروی زمینی این رژیم که حتی در مواجهه با گروه کوچکی، چون حماس با شکستهای سختی روبهرو شد، به اذعان منابع اسرائیلی، نیروی هوایی اسرائیل بدون پشتیبانی آمریکا حتی یک ماه هم نمیتواند از پس اورهال جنگندههای اف-۳۵ برآید.
کانال ۱۲ اسرائیل پس از جنگ ۱۲ روزه که آزمونی جدی برای نیروی هوایی اسرائیل بود، طی گزارشی نوشت: «وابستگی شدید نیروی هوایی به ناوگان سوخترسان و پشتیبانی آمریکا از جمله مشکلات این ناوگان است، چرا که در اهداف دور، به شدت وابسته به سوخترسانهای آمریکایی است.»
بدون من اسرائیلی وجود نداشت
اندکی پیش از انتقاد کم سابقه ونس از اسرائیل، این جمله ترامپ که «بدون من اسرائیلی وجود نداشت» زلزلهای در فضای سیاسی اسرائیل به راه انداخت. اما رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه اخیر خود با آکسیوس نیز دوباره همین حرف را تکرار کرد و گفت: «اگر من نبودم ایرانیها اسرائیل را نابود میکردند. حالا اسرائیلی وجود نداشت». این اعتراف کم سابقه موید به واقعیات میدانی است که در یک سال اخیر رخ داده است. جنگ ۱۲ روزه و اتمام سریع موشکهای پدافند هوایی اسرائیل در مقابله با موشکهای ایران که آخرین شلیک در این جنگ را نیز به نام خود ثبت کردند، به خوبی نشان داد که اسرائیل در مواجهه با قدرتی، چون ایران تا چه میزان ضعف دارد.
در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شبکهای از رادارها و پدافند هوایی به فرماندهی آمریکا در سراسر منطقه، به اسرائیل در رهگیری موشکهای ایرانی کمک کردند. با این وجود خسارات وارد شده به رژیم صهیونیستی به اندازهای بود که به اذعان منابع عبری، دو برابر دو سال جنگ در غزه، به این رژیم خسارت وارد شد.
میزان وابستگی اسرائیل به ایالات متحده به حدی است که تاکر کارلسون، کارشناس سیاسی و مجری مشهور آمریکایی اذعان میکند که تنها راه اطمینان یافتن از اینکه اسرائیل دیگر در لبنان حملهای انجام نمیدهد، قطع کمکهای تسلیحاتی است!
آنا گاسپاریان، مجری و تحلیلگر سیاسی آمریکایی در واکنش به سخنان سفیر آمریکا در تلآویو که گفته بود «بدون اسرائیل، آمریکا وجود نداشت» در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «پدر من از اسرائیل بزرگتر است. کمکهای نظامی را قطع کنید تا سقوطش را ببینید».
منبع: فارس