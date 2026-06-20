تضمین پایداری شبکه برق در اوج بار تابستان با دانش بومی؛ بازسازی ترانسفورماتور نیروگاه اصفهان به پایان رسید

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: با همت متخصصان جوان ایرانی، ترانسفورماتور ۱۵۰ مگاولت‌آمپری نیروگاه اصفهان در زمانی خیره‌کننده بازسازی شد و ۱۲۸ روز زودتر از موعد در خدمت شبکه برق کشور قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - لطیفی مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در گامی استراتژیک برای تضمین پایداری شبکه برق کشور در آستانه اوج‌بار تابستانی، متخصصان موفق شدند با تکیه بر دانش مهندسی بومی و رویکردی خودکفا، عملیات پیچیده تعمیرات اساسی و بازسازی ترانسفورماتور ۱۵۰ مگاولت‌آمپری نیروگاه اصفهان را در زمانی خیره‌کننده به پایان برسانند.

او افزود: این دستاورد فنی که با ثبت رکوردی در سطح صنعت برق کشور همراه بود، منجر شد تا بازه زمانی پیش‌بینی شده برای این پروژه (۱۸۰ روز)، به تنها ۵۷ روز کاهش یابد؛ بدین معنا که تجهیزات حیاتی این نیروگاه، ۱۲۸ روز زودتر از موعد مقرر، آماده بهره‌برداری شد.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در توصیف این موفقیت بر اهمیت «خودکفایی در مهندسی» تأکید کرد و اظهار کرد: بررسی این ترانسفورماتور با قدمت بیش از نیم قرن و ساختار پیچیده (هسته پنج‌ساق دو طبقه)، چالش‌های فنی متعددی را پیش روی ما قرار داد. نقطه عطف این پروژه، تصمیم بر بومی‌سازی کامل فرآیند ساخت کویل و تجهیزات جانبی بود. ما به جای اتکای به زنجیره تأمین خارجی و زمان‌بر، با بهره‌گیری از دانش مهندسی داخلی و اجرای همزمان عملیات مونتاژ و تست‌های حساس الکتریکی، استاندارد‌های زمانی پیشین را جابه‌جا کردیم.

لطیفی در خصوص تیم اجرایی این پروژه بیان کرد: ستون اصلی این موفقیت، حضور تیمی پویا از متخصصان جوان بومی با میانگین سنی ۳۳ سال بود. این تیم با روحیه جهادی و حضور ۱۵ ساعته در سایت نیروگاه، ثابت کردند که ترکیب "دانش به‌روز" و "همت جوانان ایرانی"، کلید حل بحران‌های زیرساختی در شرایط تحریم است. این حجم از تعهد منجر شد تا واحد ۱۲۰ مگاواتی شماره ۳ بخار نیروگاه اصفهان در سریع‌ترین زمان ممکن، آماده بازگشت به مدار شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: با اتمام این عملیات و تایید تست‌های تخصصی، توان ۱۲۰ مگاواتی این واحد مجدداً در آستانه ورود به شبکه سراسری قرار گرفت. این اقدام نه تنها پایداری برق در منطقه مرکزی کشور را در روز‌های گرم سال تضمین می‌کند، بلکه صرفه‌جویی اقتصادی و زمانی چشمگیری را در ابعاد ملی به همراه داشته است.

برچسب ها: صنعت برق ، وزارت نیرو
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