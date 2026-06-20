باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - دانش فرماندار شهرستان نهبندان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: شهرستان نهبندان از شهرستان‌های آینده دار و حد فاصل مرکزِ سه استان یعنی زاهدان، کرمان و بیرجند و دارای ظرفیت‌های انسانی و طبیعی بالایی است، مردم در حوزه‌های دامداری، کشاورزی و صنایع دستی فعال هستند.

او افزود: معادن خوبی در تنوع گوناگون وجود دارد، شهرک صنعتی نهبندان آماده است و با همت و هم افزایی استاندار و نماینده مجلس، پازلی که باید برای پیشرفت و آبادانی نهبندان رقم بخورد، تدبیر شده و آماده‌ایم که برای بازه ۵ تا ۱۰ سال قطب اقتصادی باشیم.

دانش بیان کرد: نگاه ما به حل مسئله است نه توزیع خرد بودجه، به طور مثال در حوزه آب مجموعا در پروژه‌های آبفا شهرستان در بودجه‌های اولیه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که در دست احداث است؛ احداث پمپاژ آب و مخزن تقویت فشار آب شوسف، سه کیلومتر تعویض خط، پروژه مجمتع قدمگاه، حفر پنج حلقه چاه با هزینه هر چاه ۲۰ میلیارد تومان، تقویت مخزن آب برخی روستاها، احداث مخزن ۵ هزار مترمکعبی شهر نهبندان با ۶۰ میلیارد تومان قرارداد، تولید ۲۰ میلیارد تومان لوله برای اصلاح شبکه از جمله این فعالیت‌ها است.

فرماندار شهرستان نهبندان ادامه داد: در حوزه راه‌ها دو بانده سازی محور نهبندان به بیرجند از مهم‌ترین مسئله‌های اولویت دار بود که در سفر اخیر رئیس جمهور به آن پرداخته شد، این پروژه در سه محور برنامه ریزی شد که دو بانده سازی اولین محورِ آن یعنی نهبندان به شوسف انجام شده است، مجموعا ۸۵ کیلومتر مانده بود که ۳۵ کیلومتر آن با اعتبار بالای هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دوبانده سازی شد، دو محور دیگر باقی مانده که دست پیمانکار و ۲۰ کیلومتر آماده اسفالت است و آسفالت ۱۰ کیلومتر آن بعد از عاشورا آغاز می‌شود.

او عنوان کرد: شهرستان خلأ‌هایی دارد و هنوز علی رغم تلاش‌ها محرومیت را پشت سر نگذاشته است، به طور مثال در حوزه MRI نیاز به دستگاه احساس می‌شود.

دانش تصریح کرد: در شهر و شهرستان نهبندان در حوزه نهضت ملی از نُرم استان بالاتر هستیم؛ اولویت را به جوانی جمعیت دادیم، مجموعا حدود هزار و ۲۰۰ قطعه زمین ۴و۳ فرزندی به متقاضیان تحویل داده شده است.

فرماندار شهرستان نهبندان اظهار کرد: طرح فاضلاب شهر نهبندان فاز مطالعاتی خود را پست سر می‌گذارد، بخش خصوصی تأمین اعتبار آن را بر عهده گرفته است.

او گفت: حدود ۱۱ مدرسه علاوه بر مدارسی که افتتاح شده بر اساس سیاست دولت برای افزایش سطح آموزشی در مهر امسال افتتاح می‌شود؛ کار ویژه دیگر دایر شدن دبیرستانِ دانشگاه با پیگیری‌های نماینده مجلس است که متقاضیان از مهر امسال می‌توانند نسبت به ثبت نام در این مدرسه اقدام کنند.

دانش افزود: خواسته موکد ما از کشاورزان این است که با توجه به اینکه منطقه کویری هستیم از هدر رفت آب جلوگیری کنیم، به سمت آبیاری نوین و کشت گلخانه‌ای برویم.

فرماندار شهرستان نهبندان بیان کرد: دروازه قرآن نهبندان ابلاغ قرارداد شده و اعتبار آن حدود ۳۵ میلیارد تومان است که امیدواریم این طرح ظرف یکسال آینده به اتمام برسد.