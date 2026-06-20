به مناسبت هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد امام و شهدای هفتم تیر، به همت ستاد دیه آذربایجان غربی ۴۴ زندانی نیازمند جرائم غیر عمد آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ پنجمین نشست هیئت امنای ستاد دیه آذربایجان غربی به ریاست ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری و رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان، با حضور تمامی اعضا برگزار شد که منجر به بازگشت این ۴۴ نفر به آغوش خانوادههایشان گردید.
عتباتی در این جلسه اظهار کرد: مجموع بدهی این زندانیان ۳۱۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که طی یک همافزایی جامع، منابع آزادی آنها تأمین شد.
در این اقدام انسانی، ۲۳۷ میلیارد تومان از مبلغ مذکور از طریق قبول اعسار و تقسیط در دادگاههای ذیصلاح، ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از طریق گذشت خیرخواهانه شکات، ۵ میلیارد تومان از آورده خانوادهها و ۸ میلیارد تومان نیز از محل کمکهای خیران ستاد مردمی دیه استان تأمین شد.
عتباتی در این نشست همچنین تأکید کرد: آزادی یک انسان در هفته قوه قضائیه، والاترین تجلی عدالت است؛ چرا که هدف ما نه تنها اجرای قانون، بلکه بازگرداندن انسان به کانون خانواده و جامعه است.
وی افزود: این موفقیت، حاصل همسویی خیرین و نگاه حمایتی دستگاه قضایی است که ثابت میکند عدالت زمانی کامل میشود که با مهر و شفقت گره بخورد.
با این اقدام، ۴۴ خانواده در آستانه هفته قوه قضائیه، امید و شادی را به خانههایشان بازمیگردانند که گامی مؤثر در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت پیوندهای انسانی در استان می باشد.