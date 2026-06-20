عکس هوایی مرتضی آخوندی از تشییع ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب، برنده جایزه نخست بخش عکاسی خبری جهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی آخوندی، عکاس ایرانی، موفق شد در رقابتی بین‌المللی و در میان صد‌ها اثر از عکاسان سراسر جهان، مقام نخست بخش «عکاسی خبری» مسابقه Golden Shot Photography Awards ۲۰۲۶ را از آن خود کند؛ آن هم با عکسی از مراسم تشییع و تدفین شهدای دانش‌آموز میناب.

این موفقیت با ثبت و ارائه تصویری هوایی از مراسم تشییع و خاکسپاری ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب رقم خورد؛ عکسی که با روایت بصری تأثیرگذار، ترکیب‌بندی منحصر‌به‌فرد و بار عاطفی عمیق خود، توجه داوران و مخاطبان جهانی را به خود جلب کرد و بازتاب گسترده‌ای در محافل رسانه‌ای و هنری جهان داشت.

برچسب ها: شهادت دانش آموزان ، میناب ، بهترین عکس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
حشمت الملوک خورشیدی
۱۸:۴۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
موقعیکه میخاید با دشمن مذاکره کنید، علاوه بر شهیدان عزیزمان، سلیمانی، موسوی، لاریجانی، حاجی زاده، باقری و ... این تصویر هم بیاد جلوتون، اون موقع ببینید میتونید به دشمن امتیاز بدید یا نه؟
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
فاجعه میناب. باید ترامپ به سختی ادب شود. خون این شهدا گریبانش را رها نخواهد کرد
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Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۸:۰۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
به خدا هر وقت این تصویر رو می بینم دلم آتش میگیره این داغی نیست که بشه فراموش کرد. سپاه باید هر طور شده انتقام خون این شهدا رو بگیره
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
داغی بر داغ های تاریخ این وطن 🇮🇷💔😔
مخصوصا در این سال‌های اخیر....
زمینه سازان این جنگ و فجایع دشمن ، وطن فروشان و مزدوران وخائنانی هستند که در زندان‌ها دارند روزگار می‌گذارنند و از مجازاتشان خبری نیست .
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
کل ایران با میناب سوخت ،خاکستر شد و دوباره مثل ققنوس از خاکستر متولد خاهد شد
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۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
باید عزای عمومی اعلام میکردیم
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
والله قسم جا داشت یک ماه عزای عموی اعلام میشد برای این شهدای بیگناه و مظلوم
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