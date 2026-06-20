باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی آخوندی، عکاس ایرانی، موفق شد در رقابتی بینالمللی و در میان صدها اثر از عکاسان سراسر جهان، مقام نخست بخش «عکاسی خبری» مسابقه Golden Shot Photography Awards ۲۰۲۶ را از آن خود کند؛ آن هم با عکسی از مراسم تشییع و تدفین شهدای دانشآموز میناب.
این موفقیت با ثبت و ارائه تصویری هوایی از مراسم تشییع و خاکسپاری ۱۶۸ دانشآموز شهید میناب رقم خورد؛ عکسی که با روایت بصری تأثیرگذار، ترکیببندی منحصربهفرد و بار عاطفی عمیق خود، توجه داوران و مخاطبان جهانی را به خود جلب کرد و بازتاب گستردهای در محافل رسانهای و هنری جهان داشت.