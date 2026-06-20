چهاردهمین سوگواره سراسری احلی من العسل با حضور گسترده نوجوانان پسر عاشورایی استان قم، در دبیرستان ماندگار امام صادق علیه‌السلام برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-چهاردهمین سوگواره سراسری احلی من العسل با حضور نوجوانان پسر عاشورایی استان قم به همت هیئت مکتب‌الصادق علیه‌السلام و دبیرستان ماندگار امام صادق علیه‌السلام برگزار می‌شود.

این مراسم روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ همزمان با ششم محرم‌، ساعت ۹:۳۰ صبح در میدان روح‌الله، دبیرستان ماندگار امام صادق علیه‌السلام برگزار خواهد شد.

در این سوگواره، نوجوانان با محوریت فرهنگ عاشورایی و الگوگیری از حماسه نوجوانان کربلا گرد هم می‌آیند و برنامه‌های مختلفی در فضایی معنوی و عزادارانه اجرا خواهد شد.

برگزارکنندگان این آیین از حضور پرشور نوجوانان حسینی در این گردهمایی معنوی خبر داده‌اند

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: سوگواره ملی ، احلی من العسل
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