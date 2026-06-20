باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - یک فروند هواپیمای RJ100 متعلق به شرکت هواپیمایی مهر صبح امروز پس از فرود در فرودگاه مهرآباد تهران از باند خارج شد و در پی آن یکی از لاستیک‌های هواپیما دچار ترکیدگی شد.

براساس این گزارش این هواپیما با شماره پرواز Meh4169 در مسیر شیراز به تهران در حال انجام پرواز بود که هنگام فرود در فرودگاه مهرآباد با این سانحه مواجه شد.

بر اساس اطلاعات اولیه، این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی یا آسیب فیزیکی به مسافران و خدمه پرواز وارد نکرد. همچنین با پیگیری و اقدامات انجام‌شده از سوی مسئولان فرودگاه، تمامی مسافران به سلامت از هواپیما خارج شدند.