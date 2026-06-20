تیم ملی کومیته مردان ایران در رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا فینالیست شد؛ بدین ترتیب تیم کشورمان در انتظار ۴ مدال طلا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در در ادامه مسابقات کاراته قهرمانی آسیا و در رقابت های کومیته تیمی گروه مردان، تیم ایران کار خود را با پیروزی ۳ بر صفر مقابل نپال آغاز کرد. صالح اباذری، اسماعیل معتمدی و مهدی شهگل رقبای خود را شکست داده و بهمن عسگری هم به تساوی دست یافت.

نمایندگان کشورمان در ادامه برابر ویتنام با پیروزی های مهدی عاشوری، مهدی شهگل و علی اصغر آسیابری ۳ بر صفر صاحب برتری شدند.

این تیم در ادامه برابر ژاپن ۳ بر یک به برتری رسید. مهدی عاشوری نتیجه را به رقیب واگذار کرد اما صالح اباذری، اسماعیل معتمدی و علی اصغرآسیابری حریفان خود را شکست دادند تا تیم کشورمان ضمن انتقام شکست دوره قبل راهی دیدار نهایی شود.

اردن، تیمی است که نمایندگان کشورمان برای کسب مدال طلا در مبارزه پایانی به مصاف آن خواهند رفت.

برچسب ها: کومیته مردان ، کاراته قهرمانی آسیا
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