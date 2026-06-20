باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی آماده‌سازی تیم ملی آب‌های آرام ایران این روز‌ها در شرایطی مطلوب در دریاچه شورابیل شهر اردبیل در حال برگزاری است؛ اردویی که با هدف افزایش آمادگی ملی‌پوشان برای حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی برنامه‌ریزی شده و طبق گفته کادر فنی، با کیفیت مطلوبی در حال پیش‌برد است.

در همین خصوص، آرش بصارت‌دار، مربی تیم ملی آب‌های آرام، در گفت‌وگویی درباره جزئیات این اردو، شرایط تمرین و اهداف پیش‌رو توضیح داد.

او با اشاره به روند شکل‌گیری این اردو گفت: با نظر سرمربی تیم ملی و هماهنگی‌های انجام شده، تصمیم گرفتیم اردوی آماده‌سازی را در اردبیل برگزار کنیم. هدف نهایی ما کاملاً مشخص است؛ بازی‌های آسیایی و رسیدن به بهترین سطح آمادگی برای حضور در این رویداد مهم.

بصارت‌دار درباره شرایط تمرینی و فضای اردو نیز اظهار داشت: در این اردو تلاش کردیم ورزشکاران از فضای روزمره و محیط خانه فاصله بگیرند تا تمرکز بیشتری روی تمرینات داشته باشند. پس از انجام تست‌های اولیه، برنامه‌ریزی تمرینی بر اساس شرایط مطلوب آب‌وهوایی اردبیل ادامه پیدا کرد. خوشبختانه هوا خنک و مناسب تمرینات است و این موضوع به کیفیت کار کمک زیادی کرده است.

مربی تیم ملی آب‌های آرام با اشاره به امکانات فراهم‌شده در این شهر افزود: از هیات قایقرانی اردبیل و مسئولان استان صمیمانه تشکر می‌کنیم. واقعاً همه شرایط برای یک اردوی استاندارد فراهم شده است. هماهنگی‌ها کامل است، هتل در نزدیکی محل تمرین قرار دارد و دسترسی به دریاچه و فضای تمرینی بسیار مناسب است. هیات اردبیل نیز با تمام توان در کنار تیم بوده و همکاری بسیار خوبی داشته است.

او در ادامه درباره روند تمرینات گفت: از همان روز اول تمرینات را آغاز کردیم و ملی‌پوشان با انگیزه بالا کار را دنبال می‌کنند. برنامه ما به صورت دو نوبت تمرینی در روز تنظیم شده تا بتوانیم در فرصت باقی‌مانده تا بازی‌های آسیایی به بالاترین سطح آمادگی برسیم.

بصارت‌دار در پایان با تأکید بر هدف‌گذاری تیم ملی تصریح کرد: تمام تمرکز ما روی آماده‌سازی اصولی و رسیدن به بهترین شرایط ممکن است. مسیر سختی پیش رو داریم، اما بچه‌ها با انگیزه و نظم خوبی کار می‌کنند و امیدواریم نتیجه این تلاش‌ها در میدان‌های بزرگ پیش‌رو دیده شود.

این اردو در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی آب‌های آرام ایران با همکاری هیات قایقرانی استان اردبیل زیر نظر کادر فنی و با حمایت فدراسیون قایقرانی در حال برگزاری است.