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تصادف و سقوط ۲ قطار از روی پلی در «مونیخ» + فیلم

برخورد دو قطار باری روی پلی در مونیخ آلمان، به خروج دو واگن از ریل و سقوط آن‌ها از روی پل منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس محلی آلمان اعلام کرد: دو قطار باری روی پلی در «مونیخ» با یکدیگر برخورد کردند که این حادثه منجر به خروج دو واگن از ریل و سقوط آنها از روی پل شد.
علت حادثه در دست بررسی است.

 

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