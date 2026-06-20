قطار ویژه تهران ـ زنجان شرکت رجا برای حضور عزاداران در مراسم یوم‌العباس راه اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -این سفرِ ویژه با هدف تسهیل تردد عزاداران حسینی و شرکت گسترده‌تر در این مراسم معنوی تنظیم شده است.

بنا بر برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این قطار در تاریخ سه‌شنبه، ۲ تیرماه ۱۴۰۵ (مصادف با ۸ محرم الحرام) ساعت ۰۹:۳۰ از تهران به زنجان حرکت و بازگشت آن ساعت ۲۰:۳۰ می‌باشد.

این سفر با مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع مذهبی و فرهنگی از جمله، اجرای مداحی، مرثیه‌سرایی و توزیع ناهار و شام نذری حسینیه اعظم زنجان در میان عزاداران همراه خواهد بود.

شرکت حمل و نقل ریلی رجا از هموطنان علاقمند به شرکت در این سفر معنوی دعوت می‌کند برای خرید بلیت به سایت رجا به نشانی www.raja.ir  مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت راهنمایی‌های لازم به  با سامانه ارتباط با مشتریان رجا به شماره تلفن ۱۵۳۹ تماس حاصل کنند.

برچسب ها: بلیط قطار ، شرکت حمل و نقل ریلی
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قطار ویژه تهران ـ زنجان شرکت رجا برای حضور عزاداران در مراسم یوم‌العباس