باشگاه خبرنگاران جوان -این سفرِ ویژه با هدف تسهیل تردد عزاداران حسینی و شرکت گسترده‌تر در این مراسم معنوی تنظیم شده است.

بنا بر برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این قطار در تاریخ سه‌شنبه، ۲ تیرماه ۱۴۰۵ (مصادف با ۸ محرم الحرام) ساعت ۰۹:۳۰ از تهران به زنجان حرکت و بازگشت آن ساعت ۲۰:۳۰ می‌باشد.

این سفر با مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع مذهبی و فرهنگی از جمله، اجرای مداحی، مرثیه‌سرایی و توزیع ناهار و شام نذری حسینیه اعظم زنجان در میان عزاداران همراه خواهد بود.

شرکت حمل و نقل ریلی رجا از هموطنان علاقمند به شرکت در این سفر معنوی دعوت می‌کند برای خرید بلیت به سایت رجا به نشانی www.raja.ir مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت راهنمایی‌های لازم به با سامانه ارتباط با مشتریان رجا به شماره تلفن ۱۵۳۹ تماس حاصل کنند.