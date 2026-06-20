باشگاه خبرنگاران جوان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: طی سال‌های گذشته، برخی واحد‌های صنعتی بزرگ استان فارس با چالش‌هایی از جمله بدهی‌های انباشته، کاهش ظرفیت تولید، رکود مدیریتی و کمبود نقدینگی مواجه بوده‌اند.

در همین چارچوب، برنامه جدید برای شرکت ITMC بر مبنای تأمین حدود ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از طریق واگذاری سهام ایران‌خودرو طراحی شده است؛ اقدامی که هدف آن، تسویه بخشی از بدهی‌ها، ایجاد امکان انعقاد قرارداد‌های جدید و بازگرداندن جریان تولید در این مجموعه عنوان می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، در تشریح آخرین وضعیت این مجموعه اظهار کرد: مشکلات ITMC نسبت به برخی واحد‌های مشابه کمتر است، اما به دلیل مسائل مدیریتی، این مجموعه در سال‌های اخیر دچار رکود شده و سطح فعالیت‌های فعلی آن تناسبی با ظرفیت واقعی کارخانه ندارد.

مسعود گودرزی با اشاره به مهم‌ترین چالش این واحد صنعتی افزود: اصلی‌ترین مانع در مسیر فعالیت شرکت ITMC، کمبود نقدینگی برای پرداخت بدهی‌ها و همچنین محدودیت در انعقاد قرارداد‌های جدید بوده است. بر همین اساس، برنامه‌ریزی شده تا از محل واگذاری بخشی از سهام ایران‌خودرو، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای این مجموعه تأمین شود تا بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.

گودرزی در ادامه با تأکید بر اینکه حل مشکل نقدینگی به‌تنهایی کافی نیست، تصریح کرد: به مدیران مجموعه اعلام شده است که تأمین مالی، پایان مسیر نیست بلکه آغاز یک فرآیند تحول در ساختار مدیریتی، تولیدی و صنعتی این واحد خواهد بود.

به گفته وی، تأکید استاندار فارس نیز بر این است که واحد‌های صنعتی بزرگ استان باید نقش فعال‌تری در توسعه اقتصادی و صنعتی منطقه ایفا کنند و صرفاً به وضعیت فعلی بسنده نکنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین به ابعاد احتمالی توافق میان ایران‌خودرو و ITMC اشاره کرد و گفت: در صورتی که ایران‌خودرو در قالب این معامله، زمینی از ITMC دریافت کند، باید در مقابل، برنامه توسعه صنعتی مشخص و قابل اجرا نیز ارائه دهد.

او افزود: با توجه به اینکه استان فارس اکنون حدود ۸ تا ۹ واحد تولیدی فعال در حوزه خودرو دارد، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه زنجیره صنعت خودرو در استان شکل گرفته است که می‌تواند در مسیر تولید محصولات جدید، ایجاد خطوط مونتاژ، توسعه واحد‌های رنگ‌آمیزی و بخش‌های فنی مورد نیاز این صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

معاون استاندار فارس ادامه داد: این ظرفیت موجود در استان می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های صنعتی و افزایش سهم فارس در صنعت خودرو کشور شود و ایران‌خودرو نیز قادر است از این زیرساخت‌ها برای توسعه فعالیت‌های تولیدی خود بهره‌برداری کند.

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ارائه برنامه عملیاتی از سوی ITMC اظهار کرد: این مجموعه باید به‌صورت شفاف مشخص کند منابع مالی جدید چگونه هزینه خواهد شد، چه میزان از آن برای پرداخت مطالبات کارگری اختصاص می‌یابد و چه بخشی به اجرای طرح‌های توسعه‌ای و احیای ظرفیت‌های تولیدی اختصاص پیدا می‌کند.

او افزود: هدف اصلی این است که ظرفیت‌های فنی موجود در ITMC به تولید واقعی و محصول صنعتی تبدیل شود و این موضوع باید در قالب یک برنامه مدون، قابل ارزیابی و زمان‌بندی‌شده ارائه شود.

به گفته گودرزی، تمامی این تعهدات باید به عنوان پیوست قرارداد در فرآیند توافقات درج شود تا امکان نظارت بر اجرای آنها فراهم بوده و نتیجه نهایی در راستای توسعه اقتصادی استان فارس باشد.

بر این اساس مسیر پیش‌روی ITMC نه‌تنها یک برنامه مالی برای رفع بدهی‌ها، بلکه طرحی برای بازتعریف جایگاه این واحد صنعتی در زنجیره تولید خودرو کشور محسوب می‌شود؛ طرحی که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند به احیای ظرفیت‌های راکد و افزایش نقش استان فارس در صنعت کشور منجر شود.

منبع: استانداری فارس